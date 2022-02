Insgesamt AQ Hotelzimmer 166 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Banglamung Hospital

Das Bella Express befindet sich in günstiger Lage im Zentrum von Pattaya und bietet einfachen Zugang zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten sowie erschwingliche Unterkünfte. Tagungsräume stehen den Gästen zur Verfügung. Der Bella Express ist nur eine 10-minütige Autofahrt vom Pattaya Beach entfernt. Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten zählen die Central Festival Mall, das Nachtleben in der Walking Street und die Tiffany Show, die Sie nicht verpassen sollten. Das helle und fröhliche Bella Express verfügt über Zimmer im modernen Stil. Jedes Zimmer verfügt über eine Klimaanlage, ein angeschlossenes Bad, Kabel-TV und kostenfreies WLAN. Probieren Sie die westliche und authentische thailändische Küche im The Circle Restaurant, das Frühstücksbuffet und Abendessen sowie À-la-carte-Gerichte serviert und täglich rund um die Uhr geöffnet ist.

Ausstattung / Ausstattung SARS-COV-2 RT-PCR-Tests 3-mal

COVID-19-Testergebnis mit dem Arzt des Banglamung-Krankenhauses über (aus dem ausgewählten Menü) Telemedizin / Telefon

Erste Beurteilung und Konsultation des Banglamung-Krankenhauses durch Telemedizin

Digitales Thermometer

Tägliche Gesundheitsüberwachung unter Aufsicht der Krankenschwester

Kostenloser Rettungsdienst 24 Stunden täglich im Notfall

Kostenlose 3 Mahlzeiten pro Tag

Trinkwasser 1,5 Liter, 2 Flaschen / Tag

Kostenloser Flughafentransfer von Suvarnabhumi und Don Muang Airport zum Hotel.

Room Amenities LED TV 32" Shower over bathtub Hair dryer, Electric Kettle, Safety Box Air Conditioned (Split Type) High Speed Internet Wi-Fi,Plate, Bowl, Spoon and Fork (2 sets)

