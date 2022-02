Total AQ chambres d'hôtel 166 Chambres Hôpital partenaire Banglamung Hospital

Idéalement situé dans le centre de Pattaya, le Bella Express offre un accès facile à diverses attractions tout en proposant un hébergement abordable. Des salles de réunion sont disponibles pour la commodité des clients. Le Bella Express se trouve à seulement 10 minutes en voiture de la plage de Pattaya et les attractions à proximité comprennent le centre commercial Central Festival, la vie nocturne de Walking Street et l'incontournable spectacle Tiffany. Lumineux et joyeux, le Bella Express propose des chambres de style contemporain et chaque chambre dispose de la climatisation, d'une salle de bains attenante, de la télévision par câble et d'un accès Internet sans fil gratuit. Goûtez à la cuisine thaïlandaise occidentale et authentique au restaurant The Circle, qui sert un petit-déjeuner et un dîner sous forme de buffet ainsi que des plats à la carte et est ouvert 24h / 24.

Commodités / caractéristiques Tests SARS-COV-2 RT-PCR 3 fois

Résultat du test COVID-19 avec un médecin de l'hôpital de Banglamung via (à partir du menu sélectionné) Télémédecine / téléphone

Évaluation initiale et consultation avec l'hôpital de Banglamung par télémédecine

Thermomètre digital

Suivi de santé quotidien avec supervision infirmière

Service d'ambulance gratuit 24h / 24 en cas d'urgence

3 repas gratuits par jour

Eau potable 1,5 litre, 2 bouteilles / jour

Transfert aéroport gratuit de Suvarnabhumi et de l'aéroport Don Muang à l'hôtel.

Room Amenities LED TV 32" Shower over bathtub Hair dryer, Electric Kettle, Safety Box Air Conditioned (Split Type) High Speed Internet Wi-Fi,Plate, Bowl, Spoon and Fork (2 sets)

