Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Красивая Вилла Прима Паттайя в приоритетном порядке, и Красивая Вилла Прима Паттайя будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Bella Villa Prima удобно расположен в районе ночных клубов, магазинов и пляжей Паттайи. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Волнующий центр города находится всего в 1 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, O Tattoo, Avarin Spa, Alcazar Cabaret. Bella Villa Group славится своим качественным обслуживанием и дружелюбным персоналом, и Bella Villa Prima Hotel оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. Атмосфера отеля Bella Villa Prima отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер - это лишь некоторые из удобств, которые доступны во всем отеле. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, сауны, открытого бассейна, массажа, игровой комнаты. Независимо от цели вашего визита, Bella Villa Prima Hotel - отличный выбор для пребывания в Паттайе.

SARS-COV-2 ОТ-ПЦР 3 раза по 14 дней

Результат теста на COVID-19 с врачом больницы Бангламунг по телемедицине / телефону

Первичная оценка и консультация с больницей Бангламунг по телемедицине

Цифровой термометр

Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры

Бесплатная скорая помощь 24 часа в сутки в экстренных случаях

Бесплатное 3-х разовое питание (из выбранного меню)

Вода питьевая 1,5 л, 2 бутылки

Бесплатный трансфер из аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг в отель.

Smart TV 50 дюймов (номера Делюкс и люксы)

Высокоскоростной Интернет

Душ над ванной

Микроволновая печь, электрочайник, сейф

Прокат стационарного велосипеда 2000 бат

Бесплатный коврик для йоги (по запросу)

