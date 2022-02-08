PATTAYA TEST & GO

Красивая Вилла Прима Паттайя - AQ / ASQ

Pattaya / Chonburi
7.9
оценка с
2411
Обновление February 8, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни
Партнерская больница Banglamung Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Отель Bella Villa Prima удобно расположен в районе ночных клубов, магазинов и пляжей Паттайи. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Волнующий центр города находится всего в 1 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, O Tattoo, Avarin Spa, Alcazar Cabaret.

Bella Villa Group славится своим качественным обслуживанием и дружелюбным персоналом, и Bella Villa Prima Hotel оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка.

Атмосфера отеля Bella Villa Prima отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер - это лишь некоторые из удобств, которые доступны во всем отеле. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, сауны, открытого бассейна, массажа, игровой комнаты. Независимо от цели вашего визита, Bella Villa Prima Hotel - отличный выбор для пребывания в Паттайе.

Удобства / Особенности

  • Удобства / Особенности
  • SARS-COV-2 ОТ-ПЦР 3 раза по 14 дней
  • Результат теста на COVID-19 с врачом больницы Бангламунг по телемедицине / телефону
  • Первичная оценка и консультация с больницей Бангламунг по телемедицине
  • Цифровой термометр
  • Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры
  • Бесплатная скорая помощь 24 часа в сутки в экстренных случаях
  • Бесплатное 3-х разовое питание (из выбранного меню)
  • Вода питьевая 1,5 л, 2 бутылки
  • Бесплатный трансфер из аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг в отель.
  • Smart TV 50 дюймов (номера Делюкс и люксы)
  • Высокоскоростной Интернет
  • Душ над ванной
  • Микроволновая печь, электрочайник, сейф
  • Прокат стационарного велосипеда 2000 бат
  • Бесплатный коврик для йоги (по запросу)
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Адрес / Карта

138 หมู่ 9 ซอย 4 Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20260

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