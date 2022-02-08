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Отель Bella Villa Prima удобно расположен в районе ночных клубов, магазинов и пляжей Паттайи. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Волнующий центр города находится всего в 1 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, O Tattoo, Avarin Spa, Alcazar Cabaret.

Bella Villa Group славится своим качественным обслуживанием и дружелюбным персоналом, и Bella Villa Prima Hotel оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка.

Атмосфера отеля Bella Villa Prima отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер - это лишь некоторые из удобств, которые доступны во всем отеле. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, сауны, открытого бассейна, массажа, игровой комнаты. Независимо от цели вашего визита, Bella Villa Prima Hotel - отличный выбор для пребывания в Паттайе.