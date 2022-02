Всего AQ гостиничных номеров 130 Спальни Партнерская больница Vibharam Laemchabang Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 78 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Арден Отель и Резиденция в приоритетном порядке, и Арден Отель и Резиденция будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Cancellation: a. The hotel strictly requires written cancellation notice and official supported documents at least 3 days (not include arrival day) notification prior to the arrival, 100% refundable, only for the following cases:- i. Thailand Pass issues, non-approval VISA, require written notice from the embassy ii. Pre-COVID test with positive result, require the official test result paper iii. Flight cancellation/airport closure, require supported message, notice, or document from the airline iv. Country lockdown, require supported document, news or other related materials v. Hospitalization or accident, require official hospitalization letter from the hospital b. All other reasons besides stated above, 100% charges of total package, and non-refundable

Удобно расположенный в Паттайя, Arden Hotel and Residence является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 0,5 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Arden Hotel and Residence стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, камин, кухня, круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, запирающийся шкафчик и зеркало, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Удобства для отдыха, включая фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, массажный кабинет, детский бассейн, предназначены для отдыха и релаксации. At Mind Exclusive Pattaya идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Паттайя.

Удобства / Особенности Free transportation (pick up from Suvarnabhumi or Don Muang International Airport to Arden Hotel and Residence)

Private room with balcony and other in-room amenities

Complimentary high-speed internet access

Complimentary meals including breakfast

Smart cable TV with local and international channels

2 Bottles of drinking water, coffee and tea daily

Incl. RT-PCR test COVID-19 screening test conducted on property on day 1

Free 24 hours transportation service to the hospital

24 hours doctor consulting via telemedicine service

Temperature check 2 times per day

24 hours standby nursing service

Medical room at the hotel

