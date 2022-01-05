Всего AQ гостиничных номеров 170 Спальни
Партнерская больница Tropicana Hotel
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in очень высокий спрос right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 125 торопиться!
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Hotel Tropicana Паттайя в приоритетном порядке, и Hotel Tropicana Паттайя будет получать оплату напрямую от вас.
Hotel Refund Policy
80% will be charge Incase guest found positive covid-19 test during SWAP 1 or day 0-5 which automatically early check out from the hotel
Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 3 Adults, 2 Children, 2 Infants
Premier Main Wing (Inter) 36m²
฿28,000 - 10 Day AQ
฿22,000 - 7 Day AQ
฿17,000 - 7 Day Sandbox
฿13,798 - 5 Day Test & Go
฿9,799 - 4 Day Test & Go
฿8,998 - 2 Day Test & Go
฿4,999 - 1st Day Test & Go
฿3,999 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Смежный номер
- Кабель HDMI
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Открытые объекты
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 3 Adults, 2 Children, 2 Infants
Premier main wing - Double Bed 1 pax (Inter) 36m²
฿28,000 - 10 Day AQ
฿22,000 - 7 Day AQ
฿17,000 - 7 Day Sandbox
฿4,999 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Смежный номер
- Кабель HDMI
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Открытые объекты
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
Отель Tropicana расположен в центре Паттайи, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи. В отеле есть ресторан, 2 открытых бассейна и массажный кабинет. Парковка бесплатная.
Каждый уютный номер в отеле Tropicana оформлен в современном стиле. Они оснащены спутниковым телевидением и мини-баром. В собственных ванных комнатах есть душ с горячей водой и туалетные принадлежности.
Гости могут искупаться в бассейне или насладиться расслабляющим тайским массажем. В отеле предлагаются услуги прачечной и химчистки. Экскурсионное бюро может помочь с организацией поездок и осмотра достопримечательностей.
В ресторане на территории отеля в течение всего дня подают блюда местной и интернациональной кухни.
Отель Tropicana находится в 10 минутах ходьбы от пешеходной улицы и в 90 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.
Удобства / Особенности
- COVID-19 testing by Real Time RT-PCR
- Free 24-hours ambulance service transfer between the hotel and the hospital (7/10 Nights)
- Free initial assessment session via video call (7/10 Nights)
- 24-hour registered Nurse (RN) is available (7/10 Nights)
- Дважды в день упоминание о температуре и состоянии здоровья под наблюдением медсестры
- Complimentary 2 bottle of water, coffee and tea per day
- Высокоскоростной интернет Wi-Fi, Кабельное ТВ
- Room cleaning service (7/10 Nights)
- 3-х разовое питание из избранного меню
- Free Airport Pick up Transfer Service from airport to hotel (Mini Bus)- (Max 4 paxs):
Счет
3.8/5
Очень хороший
На основе 17 отзывы
Если бы вы были гостем в Hotel Tropicana Паттайя
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Hotel Tropicana ПаттайяСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.3 Premier Main Wing (Inter)
Положительные Отрицательные
- TV, poor picture. Food served in plastic bowls cold.
Can’t see the point of going into quarantine with 3 vaccine,and having to get insurance. And a pcr test .
3.7 Premier Main Wing (Inter)
Положительные
Отрицательные
- Clean room
- Nice view of pool
- Room service good
- Entrance to hotel looks daunting.
The hotel was good for a one night stay. The staff were very helpful and pleasant. The arrangements for taking the covid test at the hospital were a bit surprising but overall ok.
4.1 Premier Main Wing (Inter)
Положительные
Отрицательные
- Everything went very smooth,
- Stay was short and comfotrable
- No hidden extra charges
- Staff was pleasent
- Cost Hi ,but inline with what everywhere is charging
- Nothing to complain about
Older hotel in a great location.
Will use again if needed in the future.
From pickup to checkout well run
honest Pattaya hotel can be trusted
1.2 Premier Main Wing (Inter)
Положительные Отрицательные
- Bad service
- Broken A/C
- Poor quality food
Booked SHA Plus. Even though I emailed the hotel 24 hours before my arrival, to reconfirm my flight arrival time, the driver was still an hour late . Upon arrival at the hotel I was treated like an infected prisoner. Can't these people realize, that the lowest Covid threat to anyone are arriving passengers? Went in the room, and found that the air conditioning didn't work. Called reception to inform them, who said that they would send someone to come and check. A guy came, pushed the buttons on the control(as if I didn't know how it worked), but it didn't work and he left. Nothing was done about it, they didn't change me to another room. So I was stuck in a sweatbox room. To add insult to injury the room was full of mosquitoes. Got zero sleep and was eaten alive. The hotel looks like it was built in 1980 and has had zero maintenance since then! Just another SHA scam hotel. Avoid it like the plague!
4.3 Premier Main Wing (Inter)
Положительные
- Central location in Pattay. Good transport organized.
Ok place to stay for quarenteen, but not a hotel too choose for holiday.............................
4.4 Premier main wing - Double Bed 1 pax (Inter)
Положительные
Отрицательные
- The terrace
- The view
- Size of room
- Internet
- Cleanliness
- Dinner is too early served
If staying long quarantine : Food is simple thaifood but good portions and the second week of the long quarantine you get tired of the food
Good service from hotel for buying things needed
Rent a micowave from hotel!
4.4 Premier Main Wing
Положительные
Отрицательные
- Nice room with big balocy and pool view
- Can not go out side the room after SWAB 1
I really recommend this hotel for your quarantine, good food, good Wifi 24 hrs. Khun Joy Manager very nice and warm welcome. You will get all what you want. Food delivery too.,
2.8 Premier Main Wing
Положительные
- No microvave too warm the food
serving the food hot at some strange times and most were served lukewarm, otherwise fine according to the conditions, however, lack of cleaning, and very monotonous meal plan
2.3 Premier Main Wing
Положительные
Отрицательные
- Lucky that the room has a balcony
- 3 times per day meals are served cold.
- No international TV channels, only Thai Channels
The hotel has been worn-out and badly in need of renovation.
The issue of getting hot meals served cold can be mitigated by providing a microwave in each room, which is normally standard in a 3 star hotel
Fungus on the outside walls.
Shower/bathtub is sloped in the wrong direction so floor was flooded after taking a shower
5.0 Premier Main Wing
Положительные
Thank you team Tropicana for making my ASQ stay pass quickly and comfortable.
Very happy
Hope to see you again
4.7 Premier Main Wing
Положительные
Отрицательные
- Довольно
- Прекрасный сад
- Отличный овощной суп🤩
- Дружелюбный персонал
- Нежная и профессиональная медсестра
- Было бы здорово иметь шезлонг на террасе 😅
Я немного волновался из-за своего карантина, но он проходит так быстро, и мне понравилось проводить время.
У меня здесь был день рождения, и меня разбудили сотрудники, которые пели перед моей дверью и приносили мне торт, который заказали мои друзья.
Я был так тронут. Спасибо, что сделали этот день особенным 🙏
Сад очень красивый и тихий, и видно, что садовники любят свою работу. Спасибо за кокос 😎
Думаю, это идеальный отель для карантина.
3.8 Premier Main Wing
Положительные
Отрицательные
- Вид на сад и бассейн очень приятный, а номер очень удобный.
- Цена, указанная в 34 000 бат, устарела. Это 37000.
- Трехкратные ПЦР-тесты - это часть ненужных высоких затрат.
Еда завернута в очень качественный и дорогой пластик. Следует вложить немного больше в саму еду.
4.5 Premier Main Wing
Чистые комнаты, чистые ванные комнаты, вкусная еда на каждый день. хороший обслуживающий персонал служба покупок Питьевая вода будет обеспечиваться на протяжении 14-дневного карантина.
4.4 Premier Main Wing
Положительные
Отрицательные
- Приятный персонал, большой сад и вид на бассейн
- Немного медленный интернет для загрузки большого файла, но очень плавный для Netflix
Первый раз, когда я останавливаюсь в этом отеле, я выбираю этот отель из обзора VDO от DAN in Man https://youtu.be/DbhBMLkLrh8, Он показывает, что мы можем остановиться в большой комнате с балконом по очень хорошей цене. С моим ограниченным бюджетом, поэтому я спроектировал этот отель. Персонал отеля был очень приятным и объяснил мне, как применять процесс ALQ. Первым блюдом была куриная лапша. Очень красиво, мне это нравится. Также мы можем заказать в отеле ала-тележку по сниженной цене. Для общения с медсестрой мы используем телефонную конференцию. Ночью в отеле очень тихо, так что мне хорошо спать. Каждое утро один и тот же персонал стучится в мою дверь, называя время для BF. Весь день в постели, смотрю Netflix (аккаунт Индонезии), ем и сплю .. Я люблю этот отель и рекомендую остаться.
1.2 Premier Main Wing
Положительные Отрицательные
- Еда ужасная по сравнению с тем, за что вы платите. Дешевый хлеб, фальшивые соки, небольшая порция и не так много вариантов. Западная еда - это тайский стиль. Это не стоит той цены, за которую вы платите. (Моя подруга остановилась в отеле «Гранд Белла», и она получает разнообразную вкусную еду, большую порцию и более низкую цену на карантин.)
- Номер очень старый, мебель сносится.
- Интернет все время теряет связь. Очень плохое интернет-соединение.
Отель объявил, что их номер стоит 34 000 бат за 14-дневный карантин, но это неправда. Фактическая цена составляет 37 000 бат, не считая 2 000 бат за трансфер из аэропорта. Какая обдираловка!
4.3 Premier Main Wing
Отель Tropicana в Паттайе был лучшим, когда мой жених приехал в декабре прошлого года, он выбрал этот отель для своего 14-дневного карантина, и он был очень доволен оборудованием, едой и тем, как убедиться, что вам нравится ваше пребывание ... также медсестра, которая звонит чтобы проверить температуру вашего тела и посетить вас, чтобы сделать мазок, действительно приятно ... так что быстро перемотайте вперед, прежде чем я приехал в Таиланд, мой жених сказал мне остановиться в том же отеле, так как у него был очень хороший опыт. поэтому, не задумываясь, я согласен и, наконец, Я, конечно, приехал в Таиланд со всеми своими документами, и я действительно счастлив быть здесь, комната хорошая, она выглядит большой для меня, даже ванная комната красивая и большая. У вас есть собственная терраса, чтобы расслабиться, и если вам нужно все, что вам нужно ... еще кое-что, менеджер отеля действительно добрый ..
Если кому-то нравится побывать в Таиланде, особенно в Паттайе, то вы должны забронировать для своего карантинного отеля Tropicana, они будут рады вам помочь ...
Из Филиппин
5.0 Premier main wing
Положительные
- Номера на уровне сада с бассейном просто фантастические! Вы чувствуете себя свободным! Не взаперти! С просторного балкона можно пройти к бассейну / саду.
Это был мой второй опыт ASQ / ALQ. Пребывание в отеле Tropicana было фантастическим. После первого теста на covid вам разрешено пройти к бассейну / саду, в который вы можете войти со своего балкона. Еда была вкусной, и у них есть широкий выбор тайской и западной кухни. Вы получаете трехразовое питание, которое заказываете накануне. Хотя номер был не таким большим, как мой люкс в Бангкоке, он казался больше из-за частного открытого пространства. Всем рекомендую этот ALQ! 16 дней пребывания пролетели очень быстро!
Ближайшие отели Test & Go