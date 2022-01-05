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Отель Tropicana расположен в центре Паттайи, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи. В отеле есть ресторан, 2 открытых бассейна и массажный кабинет. Парковка бесплатная.

Каждый уютный номер в отеле Tropicana оформлен в современном стиле. Они оснащены спутниковым телевидением и мини-баром. В собственных ванных комнатах есть душ с горячей водой и туалетные принадлежности.

Гости могут искупаться в бассейне или насладиться расслабляющим тайским массажем. В отеле предлагаются услуги прачечной и химчистки. Экскурсионное бюро может помочь с организацией поездок и осмотра достопримечательностей.

В ресторане на территории отеля в течение всего дня подают блюда местной и интернациональной кухни.

Отель Tropicana находится в 10 минутах ходьбы от пешеходной улицы и в 90 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.