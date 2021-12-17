Всего AQ гостиничных номеров 344 Спальни
Партнерская больница banglamung hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Номера
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Улучшенный номер 32m²
฿26,500 - 10 Day AQ
฿21,500 - 7 Day AQ
฿11,300 - 5 Day Test & Go
฿8,300 - 4 Day Test & Go
฿7,700 - 2 Day Test & Go
฿4,700 - 1st Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Варианты халяльной еды
- Интернет - Wi-Fi
- Пары, не состоящие в браке
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с видом на бассейн 32m²
฿30,000 - 10 Day AQ
฿23,000 - 7 Day AQ
฿11,700 - 5 Day Test & Go
฿8,500 - 4 Day Test & Go
฿8,100 - 2 Day Test & Go
฿4,900 - 1st Day Test & Go
฿3,200 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Варианты халяльной еды
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Пары, не состоящие в браке
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Полулюкс 48m²
฿33,000 - 10 Day AQ
฿26,000 - 7 Day AQ
฿12,700 - 5 Day Test & Go
฿9,000 - 4 Day Test & Go
฿9,100 - 2 Day Test & Go
฿5,400 - 1st Day Test & Go
฿10,199 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Варианты халяльной еды
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Пары, не состоящие в браке
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Гранд Люкс 48m²
฿35,000 - 10 Day AQ
฿28,000 - 7 Day AQ
฿13,300 - 5 Day Test & Go
฿9,300 - 4 Day Test & Go
฿9,700 - 2 Day Test & Go
฿5,700 - 1st Day Test & Go
฿4,000 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Варианты халяльной еды
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Пары, не состоящие в браке
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Отель Grand Bella располагает открытым бассейном, рестораном, фитнес-центром и номерами с балконом. Отель расположен в центре Паттайи. К услугам гостей оздоровительный спа-центр и бесплатная парковка на территории.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и гостиный уголок. Обеденная зона укомплектована холодильником и электрическим чайником. Собственные ванные комнаты с душем укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель Grand Bella находится в 1 км от торгового центра Royal Garden Plaza и в 1000 м от кабаре Alcazar. Пляж Паттайи находится в 550 метрах. Расстояние до аэропорта Суварнабхуми составляет 93,4 км.
Удобства / Особенности
- Amendment and Cancellation Policy Test & Go Package
- Reservation non refundable
- **Except**
- 📌Covid 19 test result positive with proved document before fly full refund (deduct transaction fee 10%)
- 📌Covid 19 test result positive on DAY 1 with proved document and unable to stay DAY 5 (refundable only booking DAY 5 with deduct transaction fee 10%)
- Postpone Inform in advance 3days
- Free 2 meals for first day (from selected menu)
- Drinking water 1.5 Liter, 1 bottles / day
- Free airport transfer from Suvarnabhumi to hotel.\and Don Muang Airport will additional 500 baht/person
- Room Amenities
- LED-телевизор 32 ", Smart TV 55" (Netflix по запросу для номеров Делюкс с видом на бассейн и люксов)
- Душ (улучшенный номер), душ над ванной (номер Делюкс с видом на бассейн и люксы)
- Electric Kettle, Safety Box, Hair dryer Air Conditioned (Split Type) Room with balcony High Speed Internet Wi-Fi and Lan Plate, Bowl, Spoon and Fork (2 sets)
- ** Все условия могут быть изменены в зависимости от дальнейшего уведомления Министерства обороны и Министерства здравоохранения. *
- Условие:
- Free transfer from airport to the hotel(Sharing Basis)
- Ограничение багажа: не более 2 единиц багажа, как указано ниже.
- (1. размер 30 дюймов и 1 ручная кладь) на человека)
- плата за дополнительный багаж 200 бат за багаж.
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 25 отзывы
Если бы вы были гостем в Гранд Белла Паттайя
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Food! Big portion and delicious, lots off salads and fruits! Staff very very nice and friendly, also good service and fast.
I highly recommend this place if you think ASQ Quarantine in Thailand! Very good value for money!
4.7 Superior Room
Отрицательные
Next time i will come again, very nice staff, i had a very good feeling, i felt very safety, good luck for you, be healthy
4.5 Superior Room
Положительные Отрицательные
Everysing was good in this hotel, I like to recommended this hotell to my friends on Sweden when they visit Pattaya
4.3 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Номер с балконом, отличная еда, много питьевой воды, на завтрак фрукты, после первого отрицательного теста можно гулять на крыше 8 этажа
- Нет шампуня и кондиционера, любители пить чай лучше захватить с собой или можно сделать заказ в 7 /11.
Отличный отель для проведения карантина. Дружелюбный персонал. Были 10 дней время пролетело незаметно.
4.7 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Easy communication and good english (very important)
- Confortable transport from the airport
- Fast procedure at hotel; nice, friendly personel
- Room was high floor as we requested
- Food was very good and too much
- After a couple of days I requested a menu of only fruit and vegetables and got it right away
- We got anything we requested, and very fast too
- They even provided a microwave oven, which is not available for our room type
- Nothing really. Maybe internet could be a bit better at times, but we had DTAC anyway.
I hope this was my last 10 days quarantine. But if not, I will be happy to come back to Grand Bella.
4.4 Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Clean and easy to keep clean room and bathroom. Small balcony. All in light colour. But it will be your prison for ASQ days. No way out apart for Covid testing. There is no cleaning service in those Covid rules allowed. But if you change your bedings the staff will get you washed ones. And for the food they were truely open minded for individual preferences.
- No negatives relate to the hotel itself but just to the fact to sit in quarantene. However, with the 7 days instead of 14 as it changed into October for the vaccinated ones it should feel easier to overcome. Anyhow, from the vieuw of the usual holiday traveller to Thailand, the bulge of infection is now rather local than imported, also shown at this hotel: out of it's 3 buildings only 1 serves for ASQ as demanded for tourists, 2 accomodate locals or workers from neighbouring countries after they were tested positiv - at the government's expense. Those leave after 2 weeks without any further testing.
As it appears now, quarantene does not make sense for the usual and vaccinated tourist to Thailand from areas of lower Covid indidence now who anyhow, too, must show a negative PCR test before boarding the airplane. He or she will not add to the current national incidence there on arrival and as long as adhering to the behaviour rules that apply to everyone in Thailand.
5.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Very friendly staff. good food selection and very good kitchen. Comfortable furniture. WIFI without any problems
Professional services. I would immediately book again
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4.4 Deluxe Pool View
Положительные Отрицательные
I have a quiet, relaxing time. Service ist good, Support perfekt. I like my balcony, ist very importend for me
3.9 Junior Suite
Положительные
Отрицательные
- Multiple choices for each meals (western and Thai) and plenty to eat. Some dishes and silverware available, microwave if needed, Balcony for fresh air overlooking the pool (out of service due to restrictions).
- Honestly, no real complaints! I might add that syrup did not come with my pancakes or french toast and I never requested syrup so I do not know if it was available.
14 day mandatory quarantine at this hotel was easily done! Staff and nurse services were very good! Food was warm and the knock on the door to let you know it was there for evert meal. Bed was very comfortable! Shower water pressure was good! There was a separate shower and bathtub for those that like the tub. Plenty TV channels and WIFI. HDMI cable from Computer to watch Netflix on 54in TV. I was unable to hook up my TV box from the router for some unknown reason but I didn't bother the IT Tech and was able to watch Netflix and Sports anyway! I do recommend this hotel and would stay again if ASQ is required again.
4.8 Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Perfect transfer from the airport
- Excellent food
My next stay in Pattaya will be Grand Bell Hotel for my next holidays ;-)
(I hope without quarantine)
4.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- There is a lot of food. It is very difficult to eat everything.
- The staff is very attentive to all requests
- Extra very large bed
- There are not enough films and channels on TV
Excellent value for money and quality . The hotel staff is 5+, very attentive. The room has everything you need. I like everything
5.0 Superior Room
Положительные Отрицательные
This was a great ASQ choice. The balcony,WiFi ,food,service was great.I was please to have chosen this hotel for my ASQ
3.5 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Еда была 1-го класса и больше, чем требуется
- Wi-Fi был почти бесполезен и продолжал пропадать, в конце концов, представителю надоели мои жалобы, и он подключил меня к Интернету в отеле, который давал до 100 Мбит / с, тогда никаких проблем.
Опыт был плохим не только из-за того, что мы были изолированы, но и из-за того, что, если бы у нас была проблема, не могло быть никакого личного контакта, чтобы решить эту проблему. Также в меню для номера указана уборка номера каждые 3 дня, но в номере ни разу не убирали ни разу.
4.2 Junior Suite
Положительные
- Два кондиционера. Один в гостиной, другой в спальне.
Персонал был отличным ... профессиональным. Еды было более чем достаточно. Вид на бассейн был отличным. Я очень рекомендую.
4.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Доброжелательный прием
- Отличная еда и ее много
- Хороший просторный зал для занятий фитнесом
- Половину времени плохой интернет ... Иногда люди, которые должны это исправить, просто пытались зайти меня в обычный (и плохой) интернет.
- Дни, когда персонал был ориентирован на обслуживание .. или знал, что они делают, Интернет работал 5 звезд.
- Невозможно выйти из комнаты .. кроме трехкратного тестирования на covid
- Две недели не было места для накрытия .. Я попросил инструменты .. достал швабру, веник и 2 куска мыла для рук.
Все зависело от персонала .. в основном хорошего и обслуживающего .. Но слишком много дней с неправильной сменой.
4.3 Superior Room
Положительные Отрицательные
- Ничего не было отрицательного
Я очень доволен этим карантинным отелем, там было много и очень хорошей еды, и это был самый дешевый карантинный отель в Паттайе, с моего балкона у меня был вид на море и Центральный фестиваль, медперсонал, который пришел и взял у меня образцы для Covid-19 были хорошими и профессиональными.
4.3 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- очень дружелюбный персонал
- хороший выбор еды
- хорошее и здоровое качество еды
- большая комната с балконом
- быстрый и надежный WLAN
Номер, который, вероятно, был недавно отремонтирован, был достаточно большим и имел балкон, которым можно было пользоваться с первого дня.
Обстановка в номерах достаточная, но очень простая. Мне очень не хватало запирающейся опции, в которой я могла бы хранить свое белье.
В мини-баре был выбор безалкогольных напитков, а также большое количество питьевой воды, которая уже была включена в стоимость номера.
комната была оборудована котлом, а также микроволновой печью. Wi-Fi был очень быстрым и стабильным. На телевидении можно было принимать ряд международных каналов.
Абсолютным хитом стал персонал, который старался выполнить любую просьбу. Независимо от того, была ли это новая батарейка для моей компьютерной мыши или таблетки от головной боли, которые я забыл, когда взлетал. Каждый запрос отмечался «минуткой, пожалуйста». Не позднее чем через полчаса желаемый предмет оказался перед комнатой.
Я могу порекомендовать Grand Bella без каких-либо оговорок.
5.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Отличная еда с обильными порциями
- Очень тихий
- Быстрое, легкое и удобное тестирование на COVID
- Доступен велотренажер (и он необходим, так как еда настолько вкусная, что вы поправитесь!)
- Замечательный, добрый, внимательный персонал
- Вы не можете покинуть номер (хотя отель не виноват, это необходимо для предотвращения риска распространения COVID).
Я никогда раньше не был на карантине, но мое пребывание здесь было отличным. Еда была фантастической, так как они предлагали широкий выбор как тайских, так и иностранных блюд. Они также предоставили мне несколько ящиков воды в бутылках. Излишне говорить, что мне не пришлось заказывать дополнительную еду или напитки, но они также предлагают эту услугу. Отличный отдых!
4.6 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Вам не нужно менять местоположение, если вы хотите оставаться на одном месте.
- Гостиничные услуги, водные мерки вполне выполнены администрацией.
- Еда отличная
- Довольно уютный номер
- не разрешая выходить из комнаты
- должен оставаться 14 дней на одном месте
Альтернативный местный карантин немного отличается, если вы хотите поехать в другую провинцию, вам придется заплатить за ALQ. Номер достаточно удобный, балконная сторона не такая уж и шумная, отель не в центре Паттайи. Летом в Таиланде намного тише, чем осенью и весной. Администрация и персонал в отеле очень дружелюбны. Один большой минус - не разрешается покидать гостиничный номер и отель 14 дней, хотя некоторые программы вроде «Песочницы» существуют на Пхукете, я тогда еще не видел в Паттайе. Вероятно, в ближайшие годы люди смогут поехать в Таиланд полностью вакцинированными без карантина.
3.8 Junior Suite
Положительные
Отрицательные
- Вкусная еда, большие порции, приготовленные из свежих качественных продуктов.
- Микроволновая печь, тарелки и дополнительные специи в наличии.
- Чистая и тихая комната,
- Хороший сервис.
- плохая мебель; даже в полулюксе только маленький письменный стол и неудобные пластиковые кресло и диван.
- Я позволил принести дополнительный стол и стул, чтобы было достаточно места для еды и работы за компьютером, и тогда все было в порядке.
- Интернет отключается несколько раз.
обновление до полулюкса не стоит своих денег, потому что такое же пространство и комфорт.
Grand Bella - хороший выбор для карантина в Паттайе.
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