Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Гранд Белла Паттайя в приоритетном порядке, и Гранд Белла Паттайя будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Grand Bella располагает открытым бассейном, рестораном, фитнес-центром и номерами с балконом. Отель расположен в центре Паттайи. К услугам гостей оздоровительный спа-центр и бесплатная парковка на территории.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и гостиный уголок. Обеденная зона укомплектована холодильником и электрическим чайником. Собственные ванные комнаты с душем укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель Grand Bella находится в 1 км от торгового центра Royal Garden Plaza и в 1000 м от кабаре Alcazar. Пляж Паттайи находится в 550 метрах. Расстояние до аэропорта Суварнабхуми составляет 93,4 км.