Всего AQ гостиничных номеров 120 Спальни
Партнерская больница Vibharam Laemchabang
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер-студио Делюкс с видом на город 38m²
฿24,500 - 10 Day AQ
฿18,500 - 7 Day AQ
฿13,600 - 7 Day Sandbox
฿14,000 - 5 Day Test & Go
฿11,500 - 4 Day Test & Go
฿9,800 - 2 Day Test & Go
฿5,900 - 1st Day Test & Go
฿3,900 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с видом на город 38m²
฿26,500 - 10 Day AQ
฿20,500 - 7 Day AQ
฿16,000 - 7 Day Sandbox
฿15,500 - 5 Day Test & Go
฿12,500 - 4 Day Test & Go
฿11,000 - 2 Day Test & Go
฿6,500 - 1st Day Test & Go
฿4,200 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с видом на бассейн 38m²
฿28,500 - 10 Day AQ
฿22,500 - 7 Day AQ
฿17,000 - 7 Day Sandbox
฿16,600 - 5 Day Test & Go
฿13,300 - 4 Day Test & Go
฿11,800 - 2 Day Test & Go
฿6,900 - 1st Day Test & Go
฿4,500 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Премьер Делюкс с видом на бассейн 42m²
฿30,500 - 10 Day AQ
฿24,500 - 7 Day AQ
฿18,200 - 7 Day Sandbox
฿18,100 - 5 Day Test & Go
฿14,300 - 4 Day Test & Go
฿13,000 - 2 Day Test & Go
฿7,500 - 1st Day Test & Go
฿4,900 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Полулюкс 82m²
฿49,500 - 10 Day AQ
฿39,500 - 7 Day AQ
฿33,800 - 7 Day Sandbox
฿29,500 - 5 Day Test & Go
฿25,500 - 4 Day Test & Go
฿17,800 - 2 Day Test & Go
฿9,900 - 1st Day Test & Go
฿7,900 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Смежный номер
- Семейные люксы
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 3 Children, 1 Infant
Семейный люкс 125m²
฿79,500 - 10 Day AQ
฿63,500 - 7 Day AQ
฿55,400 - 7 Day Sandbox
฿49,300 - 5 Day Test & Go
฿41,900 - 4 Day Test & Go
฿29,800 - 2 Day Test & Go
฿15,900 - 1st Day Test & Go
฿12,900 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Смежный номер
- Семейные люксы
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Ваш лучший выбор для альтернативного государственного карантина (ASQ) или альтернативного местного карантина (ALQ) в Паттайе, Таиланд. Начните отпуск сразу после акклиматизации на карантине.
В каждом номере есть собственный балкон, где вы сможете насладиться солнечным светом, свежим морским воздухом и прекрасным видом на Паттайю. Всего в 90 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке, трансфер от / до аэропорта включен в пакет.
Сделайте ваше пребывание на карантине у нас началом незабываемых впечатлений от нашего прекрасного отеля и доброжелательного обслуживания.
Удобства / Особенности
- J HOTEL PATTAYA
- TEST & GO PACKAGE
- 📌 5,900 THB 1 RT-PCR TEST
- 📌 3,900 THB : Extra Person
- ✅ Private pick up service.
- ✅ 1 RT-PCR test at hotel.
- ✅ 24 Hours test result guarantee.
- ✅ Accommodation included breakfast.
Счет
3.9/5
Очень хороший
На основе 20 отзывы
Если бы вы были гостем в J Inspired Hotel Паттайя
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.0 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- Pickup from airport was smooth and fast, Food was good, service is good and everything like check-in and 7/11 delivery went smooth. As I had to work remote it was lucky for me to be at the shadow side of the hotel. For me ok, but may be for other tourists not ok as this room had a small balcony and shadow side. I deliberately choose the cheapest room.
- I didn’t received a QR code from negative PCR tests from the hospital and hotel to upload in the morchana app.
- Reception and nurse didn’t know how to provide. I’ve got only the negative PCR tests on paper. Not a very big deal but as ASQ hotel you have to know and how to deliver.n
PS in general: I hope never to be in quarantaine again. Waste of time and money.
But look at the circumstances, this hotel was ok.
4.3 Deluxe City View
Положительные
Отрицательные
- Very friendly staff
- Very quiet area
- On site restaurant is good
- Pool area is nice
- Super quiet aircon!
- Food with the quarantine package is fairly basic
- Because of Covid the pool seating is limited
I wasn’t looking for a luxurious place to spend my short quarantine time so I opted to save as much as I could and got the city view room. The view was actually of the alley and back of the building next door so I really didn’t spend time on the nice little terrace.
I opted instead to spend a lot of time at the pool as soon as I was cleared after my first test.
Food was always on time each day. Plate, bowl, utensils, water already in the room on arrival.
Nice bathroom with ample hot water.
WiFi was flawless.
TV had great reception and plenty of channels to choose from. I latched onto the 24/7 movie channel in English.
I’d definitely go back if I had to do a quarantine bit again.
3.4 Premier Deluxe Pool View
Положительные Отрицательные
Toilet cleaning should be done at least twice In week
Option of in-house/ordering food from outside should be provided with cost charged accordingly
4.0 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- The staff was really nice. It was Nice , that I had the balcony. the thaifood was good and the food came always at the right time and I got a yogamatt, eventhough I had to ask 3 times.the bed was very comfortable. I had a waterboiler and a microwave.
- I didn’t got any Informations about what I have to do and how the 10 days are going. Had to ask a lot within the week. From time to time the food was a bit oily, after 10 days the room was really dirty, also problems with ants from time to time, but I know that this is normal if foot falls down. I could have needed something to clean for the room.
I would go there again! I could enjoy the 10 days better than I expected and the balcony really helped and the thaifood option was mostly good food. The stuff and especially the nurse was very friendly and helped me with questions and everything.
0.8 Deluxe Studio City View
Положительные Отрицательные
- No english speaking staff.
- Used water bottles in fridge.
- Made incorret room billing.
Hotel was a big disappointment. Used water bottles in fridge. Had In my bill a pizza I didn't order. No breafast. I asked a yellow taxi they got me a private car who wanted 500thb from hotel to Jomtien. Nothing to recommend.
4.3 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- Nice room, tests professional
- Half hour waiting time at airport
- Because of some mistake I have paid the bill 2 times from my VISA Card. Hotel speaks from refound to me, but until now (Dec. 28) I did not see any on my account
It was a fine stay . After travelling we needed the rest anyway and enjoyed also the breakfast the other day.
After getting my monthly account from VISA I reconised I had paid double. I had many discussions and still no money back
4.9 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- Service was Absolutely the Best. In and out Fast.
- Shower work good but sprayed everywhere so Shower head needs replaced or cleaned. Spray pattern everywhere. Not brother me much!
From airport to hotel test and go, went perfectly! I arrived early at 12 noontime, had great room service only stayed 7 hours, home by 7:30 pm. Staff here including parking attendants Super good people, Highly Recommend this SHA+ for all. Thank you for the treatment I received, my friend will be staying with you on January 7, he will like it I know.
4.5 Deluxe Studio City View
Everything was perfect organized. It was realy quick at the airport. The taxi was ready. And in the hotel it went really smood. The staff is verry well trained.
4.3 Deluxe Studio City View
Положительные
- Pickup at the airport with good driver
- Well organized reception at the hotel for PCR test.
- Nice breakfast
The hotel were very responsive when answering emails and everything was well organized. Will definitely stay again at this hotel.
3.8 Deluxe Studio City View
Положительные Отрицательные
- I pay 14 week 38.000 Baht but have to stay only 7 days. Refound of the hotel very complicated. Get only 10.000 Baht back and have to go with tourist police to get a word about refound.
there is nothing more to comment tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt?????????
3.7 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- На 16 дней карантин здесь.
- Кровать - надежный комплект для снятия боли в спине.
- Еда хорошая, порции достаточно и не слишком много вариантов, она будет повторяться в течение двух недель, но, однако, вы можете запросить фрукты или салат вместо еды, если вам скучно от одной и той же еды, также вы можете проверить еду через GRABFOOD, 7 / 11 или LINEMAN APP, но вы видите снимок экрана с тем, что вы хотите, а затем отправляете на прием через LINE, чтобы сделать заказ, который вы не можете заказать напрямую.
- Я люблю интернет в отеле, быстро ужинаю, а также бесплатную учетную запись Netflix
- Ванна чистая.
- Кондиционер нового кондиционера, свежий воздух.
- Большая бутылка воды неограниченный заказ после того, как ваша вода закончится.
- Все, что вам нужно, вы можете сказать администратору.
- Обожаю их гостеприимство, хорошее обслуживание.
- В целом для меня это нормально, персонал очень добр ко мне, если вы не можете закончить свою еду, есть микроволновая печь для нагрева. Или вы можете заказать еду извне, а также обслуживание в номерах. Но я рекомендую вам забронировать с видом на бассейн, потому что может быть лучше остаться на 16 дней и иметь вид на бассейн.
- Я должен сказать лишь несколько вещей.
- В номере нет уборочного инвентаря. И не позволяйте людям приходить убирать вашу комнату во время карантина.
- Только тест ПЦР, который можно выйти из комнаты или в экстренных случаях.
- Номер с видом на город (36 кв.м) выглядит не презентабельно.
- Маленький холодильник. И душ старый.
- Единственный выбор еды, который должен позволить нам выбрать 3-х разовое питание из 6 меню в день без отдельного завтрака, обеда или ужина.
- Предоставить уборочное оборудование.
4.5 Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Балкон, чайник, холодильник, микроволновка и очень приятный персонал.
- Одно и то же меню еды в течение двух недель, и мне нельзя было резать фрукты ножом.
В целом, очень приятный опыт, персонал был очень любезным и предоставил мне все, что я просил, кроме ножа. (резать фрукты)
Еда была в порядке, просто мне не понравилось, могло быть больше вариантов, так как я не ем морепродукты или моллюсков. Со мной был двухлетний ребенок, и он ничего не любил, его было очень трудно заставить поесть.
Номер был чистым и удобным, и мне предоставили чистые простыни и полотенца по запросу.
Балкон был отличным, чтобы можно было посидеть на улице.
Я бы сказал, единственное, что мне не понравилось, так это отсутствие правила употребления алкоголя, это очень раздражало.
4.0 Premier Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Можно посидеть на балконе и подышать свежим воздухом.
- Таиланд - Карантин для вакцинированных людей.
Приятный персонал, связаться с персоналом очень легко и быстро реагировать. Очень странно, что тест на Covid в 6 утра .... А чего вы ждете после теста № 3. Три дня просто ждете ...
4.7 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- Очень комфортно
- Очень тихий отель
- Очень чистая комната
- NETFLIX является обязательным для 14-дневного карантина
- Балкон очень ценится
- Все сотрудники очень дружелюбны
- Все сотрудники соблюдают строгие правила COVID.
Я действительно рекомендую этот отель как AQL. Балкон также очень ценится, завтрак, обед и ужин принимаются на свежем воздухе.
4.0 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- Услуги и персонал отличные и полезные.
- Вид из номера не совпадает с подтверждением бронирования.
Комната должна быть более чистой. Интернет и кабельное телевидение очень хороши, особенно Netflix, который предоставил ... так что хоть чем-то развлечься во время карантина.
😊
4.5 Deluxe Studio City View
Положительные
Отрицательные
- Персонал отеля был прекрасен
- Водитель в аэропорту был хорош
- Wi-Fi временами был немного медленным
- Еда была неплохой, просто я не ел ее каждый день.
Отель был красивым и чистым. Персонал был очень любезен с любыми вопросами, которые у вас были. Встреча в аэропорту была очень быстрой.
4.1 Premier Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Дружелюбный персонал
- Ежедневная доставка 7-eleven
- Netflix и множество зарубежных каналов
- Нет прачечной
- Никакой уборки помещения во время карантина
В целом приличное место и отличный персонал. Настоятельно рекомендуется. Во время карантина алкогольные напитки запрещены.
3.3 Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Эффективный трансфер из аэропорта в отель
- Эффективная регистрация в отеле re Covid и basic
- Номер большой и чистый
- Множество удобств, например. Мыло, шампунь, чай, кофе и т. Д.
- Оформить заказ быстро и легко.
- Потому что был отменен только 7-дневный карантин. Номер забронирован.
- Очень маленький балкон с очень ограниченным видом.
- Нет удобного кресла в номере, только пластиковый стул или кровать.
- Еда всегда холодная, как камень.
- Просил дать инструкции по использованию Netflix, но так и не получил их.
В этом отеле есть все необходимое, но если подумать, можно улучшить впечатления.
4.0 Premier Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- Медсестра была очень мила и дала мне хорошие ответы на другие медицинские вопросы.
- Персонал отеля был очень вежлив, так как мне приходилось заказывать в 7 Eleven каждый день из-за моей особой диеты. Я не ем углеводы, что непросто реализовать в Азии.
- Мне понравился 10-дневный карантин, который в итоге составил 11 дней / 10 ночей. После первого отрицательного теста ПЦР мне разрешили ходить в бассейн на 1 час в день, но не в бассейн.
- У меня почти не было минусов, так как я сказал, что моя диета особенная, и шеф-повару сложно ее реализовать.
- Единственное, на что я хотел бы пожаловаться, так это на то, что за 11 дней никто не пришел убирать комнату.
Несмотря на положительный опыт и действительно вкусную еду (даже если я не мог есть все), я все равно не хочу снова находиться в карантине, но если бы я это сделал, я бы снова заказал J Inspired.
Также благодарю «Apple» за бронь. Она проделала большую часть работы со мной, чтобы заранее все прояснить. У меня действительно было много вопросов, и она смогла ответить за меня на все.
3.3 Premier Deluxe Pool View
Положительные
Отрицательные
- хороший сервис, положительные отзывы по каждому запросу (или почти)
- использование зоны релаксации в отведенное время (утром после теста 1; днем после теста 2)
- отель в форме буквы U, с видом на номера на другой стороне буквы U
- плохая связь с отелем (например: вам нужно заказать еду за 2 дня, но мне никто не сказал, поэтому я не мог выбрать еду, которую хотел, в течение первых 2 дней)
- уборка только один раз за все время пребывания
- только вода ... довольно скучно (но полезно!)
хорошее место для ALQ, хотя персоналу на вас наплевать ... немного сочувствия поможет пройти карантин