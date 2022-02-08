Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с J Inspired Hotel Паттайя в приоритетном порядке, и J Inspired Hotel Паттайя будет получать оплату напрямую от вас.

Ваш лучший выбор для альтернативного государственного карантина (ASQ) или альтернативного местного карантина (ALQ) в Паттайе, Таиланд. Начните отпуск сразу после акклиматизации на карантине.

В каждом номере есть собственный балкон, где вы сможете насладиться солнечным светом, свежим морским воздухом и прекрасным видом на Паттайю. Всего в 90 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке, трансфер от / до аэропорта включен в пакет.

Сделайте ваше пребывание на карантине у нас началом незабываемых впечатлений от нашего прекрасного отеля и доброжелательного обслуживания.