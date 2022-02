Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

普吉岛感官度假村及泳池别墅位于芭东茂密的森林山坡上,地理位置优越。这个优雅的度假村坐落在美妙的大自然中。便利的位置和友好的服务将确保您在假期中拥有舒适轻松的体验,可轻松抵达所有喜爱的度假景点,如江西冷、著名的孟加拉路娱乐区、美丽的芭东海滩和湛蓝的安达曼海。享受丰富的无与伦比的服务和设施。度假村提供免费班车服务、无线网络连接和熟食店。客人还可以享受室外游泳池和享有芭东壮丽景色的阳光甲板以及健身中心、儿童俱乐部、商务中心和水疗中心。在时尚别致的餐厅 Eat More 餐厅,以前所未有的方式欣赏城镇和海滩的美景,改善和扩大用餐环境。在 Love Lounge 享受一个华丽的地方,享用凉爽的鸡尾酒或您最喜爱的异国情调饮品。普吉岛感官度假村及泳池别墅是寻求在普吉岛享受健康、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。

分数 4.6 /5 优秀的 基于 1 审查 评分 1 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的

🇸🇪 Stefan Mäkelä 到达 20/10/2021 4.6 One-Bedroom Pool Villa Sea View 正数 Good service 负面的 Non I think the service in the hotel has been very good. Fresh room with good air con. The pool has been clean and refreshing to swim in. I can recommend this hotel to other people.