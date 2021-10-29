PHUKET TEST & GO

普吉岛感官度假村及泳池别墅 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
通过
2063条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
The Senses Resort & Pool Villas Phuket - Image 0
The Senses Resort & Pool Villas Phuket - Image 1
The Senses Resort & Pool Villas Phuket - Image 2
The Senses Resort & Pool Villas Phuket - Image 3
The Senses Resort & Pool Villas Phuket - Image 4
The Senses Resort & Pool Villas Phuket - Image 5
+36 相片
快速反应
100% 订金
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求，把你放在直接联系普吉岛感官度假村及泳池别墅以优先方式，以及普吉岛感官度假村及泳池别墅从你会直接收取货款。

普吉岛感官度假村及泳池别墅位于芭东茂密的森林山坡上，地理位置优越。这个优雅的度假村坐落在美妙的大自然中。便利的位置和友好的服务将确保您在假期中拥有舒适轻松的体验，可轻松抵达所有喜爱的度假景点，如江西冷、著名的孟加拉路娱乐区、美丽的芭东海滩和湛蓝的安达曼海。享受丰富的无与伦比的服务和设施。度假村提供免费班车服务、无线网络连接和熟食店。客人还可以享受室外游泳池和享有芭东壮丽景色的阳光甲板以及健身中心、儿童俱乐部、商务中心和水疗中心。在时尚别致的餐厅 Eat More 餐厅，以前所未有的方式欣赏城镇和海滩的美景，改善和扩大用餐环境。在 Love Lounge 享受一个华丽的地方，享用凉爽的鸡尾酒或您最喜爱的异国情调饮品。普吉岛感官度假村及泳池别墅是寻求在普吉岛享受健康、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。

显示所有沙盒酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
4.6/5
优秀的
基于 1 审查
评分
优秀的
1
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是普吉岛感官度假村及泳池别墅的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普吉岛感官度假村及泳池别墅
查看所有评论

🇸🇪Stefan Mäkelä

评论于 29/10/2021
到达 20/10/2021
4.6 One-Bedroom Pool Villa Sea View
正数     
  • Good service
负面的
  • Non

I think the service in the hotel has been very good. Fresh room with good air con. The pool has been clean and refreshing to swim in. I can recommend this hotel to other people.

地址/地图

111/7 Nanai Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

合作伙伴酒店

芭东阿什莉中心酒店
7.8

1287 评论
฿-1
普吉岛班泰希尔顿逸林度假村
8.5

131 评论
฿-1
普吉岛四叶草芭东酒店
8.8

2576 评论
฿-1
普吉岛卡马拉海滩诺富特酒店
8.4

886 评论
฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6

1 评论
฿-1
SAii 普吉岛乐古浪
8.8

2617 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

宾馆 - 公寓
6.2

21 评论
฿-1
贝斯特韦斯特芭东海滩酒店
8.1

1306 评论
฿-1
芭东海滩最佳西方酒店
8

1343 评论
฿-1
芭东灯笼度假村
8.2

1706 评论
฿-1
Expat Hotel
7.8

689 评论
฿-1
我的朋友酒店
8.4

342 评论
฿-1
卡吕普索芭东酒店
7.4

87 评论
฿-1
微风酒店
8.6

667 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU