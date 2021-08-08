PHUKET TEST & GO

微风酒店 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.6
通过
667条评论进行评分
更新于 April 7, 2022
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Breezotel 位于芭东，地理位置优越，是普吉岛短途游的理想出发点。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。走进 48 间温馨的客房之一，享受各种便利设施，如液晶电视/等离子屏幕、免费速溶咖啡、毛巾、互联网接入 - 无线、互联网接入 - 无线（免费）在一些房间。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。一流的设施和优越的地理位置使 Breezotel 成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。

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🇩🇪Andreas Rueger

评论于 08/08/2021
到达 31/07/2021
3.1 Deluxe Twin Mountain View
正数
  • 安静的酒店
负面的
  • 没有餐饮服务

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地址/地图

162/151 Phangmueang Sai Kor Road Patong Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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