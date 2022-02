Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ザセンシズリゾート&プールヴィラズプーケットは、パトンの緑豊かな森林に覆われた丘の中腹にある素晴らしいロケーションにあります。このエレガントなリゾートは素晴らしい自然に囲まれています。便利なロケーションとフレンドリーなサービスにより、ジャンクセイロン、有名なバングラロードエンターテインメントエリア、美しいパトンビーチ、澄んだ青いアンダマンなど、すべてのお気に入りのホリデーアトラクションに簡単にアクセスできます。海。比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。リゾートでは、無料シャトルサービス、Wi-Fiインターネットアクセス、デリバーを提供しています。滞在中は、パトンの壮大な景色を望む屋外スイミングプールとサンデッキ、フィットネスセンター、キッズクラブ、ビジネスセンター、スパを楽しむことができます。スタイリッシュでシックなダイニングラウンジ、イートモアレストランで、町やビーチの前例のない景色を眺めながら、ダイニング環境を強化および拡大します。ラブラウンジでは、派手な場所でクールなカクテルやお気に入りのエキゾチックなドリンクをお楽しみください。ザセンシズリゾート&プールヴィラズプーケットは、プーケットのウェルネス、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

スコア 4.6 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい 🇸🇪 Stefan Mäkelä に到着しました 20/10/2021 4.6 One-Bedroom Pool Villa Sea View ポジティブ Good service ネガ Non I think the service in the hotel has been very good. Fresh room with good air con. The pool has been clean and refreshing to swim in. I can recommend this hotel to other people.