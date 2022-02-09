Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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这家现代时尚的度假村坐落在著名的芭东海滩中心，提供诱人的住宿环境以及前往附近景点的便利。距普吉国际机场仅 30 分钟路程。购物者会很高兴知道 Jungceylon 购物中心就在度假村对面，该购物中心拥有 300 多家零售商店。 Lantern Resorts Patong 酒店拥有配备标准设施的时尚客房。健康谨慎的客人可以在健身中心锻炼或在室外游泳池畅游。除了这个度假村提供的所有豪华设施外，客户还有机会在晚上轻松探索充满活力的芭东海滩。芭东灯笼度假村无疑是您在芭东海滩休息和补充能量的理想场所。