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芭东灯笼度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
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1706条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
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这家现代时尚的度假村坐落在著名的芭东海滩中心，提供诱人的住宿环境以及前往附近景点的便利。距普吉国际机场仅 30 分钟路程。购物者会很高兴知道 Jungceylon 购物中心就在度假村对面，该购物中心拥有 300 多家零售商店。 Lantern Resorts Patong 酒店拥有配备标准设施的时尚客房。健康谨慎的客人可以在健身中心锻炼或在室外游泳池畅游。除了这个度假村提供的所有豪华设施外，客户还有机会在晚上轻松探索充满活力的芭东海滩。芭东灯笼度假村无疑是您在芭东海滩休息和补充能量的理想场所。

便利设施/功能

  • 游泳池
  • 健康
  • 洗衣服务
  • 按摩
  • 运输
  • 免费停车场
  • 叫醒服务
  • 拉灯笼餐厅
  • 客房服务
  • 会议室
  • 电梯
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 无线上网
  • 保险箱
  • 雨伞
  • 浴袍、拖鞋、吹风机
  • 电话
  • 平板电视
  • 壁橱
  • 亚麻布
  • 电热水壶
  • 冰箱
  • 化妆品
  • 毛巾
  • 镜子
  • 速溶茶和咖啡
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地址/地图

181/4 Soi Sansabai, Rat-U-Thit 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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