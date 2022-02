Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec The Senses Resort & Pool Villas Phuket de manière prioritaire, et The Senses Resort & Pool Villas Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Le Senses Resort & Pool Villas Phuket occupe un emplacement magnifique sur la colline boisée luxuriante de Patong. Cet élégant complexe est niché dans une nature magnifique. L'emplacement idéal et le service amical vous garantiront une expérience confortable et relaxante pendant vos vacances, à proximité de toutes les attractions de vacances préférées telles que Jungceylon, la célèbre zone de divertissement de Bangla Road, la magnifique plage de Patong et le bleu clair d'Andaman. Mer. Profitez d'une multitude de services et d'équipements inégalés. Le complexe propose un service de navette gratuit, un accès Internet Wi-Fi et un bar de charcuterie. Vous pourrez également profiter de la piscine extérieure et de la terrasse bien exposée avec une vue spectaculaire sur Patong, ainsi que d'un centre de remise en forme, d'un club pour enfants, d'un centre d'affaires et d'un spa. Améliorer et étendre l'environnement de restauration avec une vue sans précédent sur la ville et la plage au restaurant Eat More, le salon-salle à manger élégant et chic. Au Love Lounge, profitez d'un endroit flashy pour un cocktail frais ou votre boisson exotique préférée. Le Senses Resort & Pool Villas Phuket est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs recherchant le bien-être, le confort et la commodité à Phuket.

