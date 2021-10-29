PHUKET TEST & GO

The Senses Resort & Pool Villas Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
2063
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Senses Resort & Pool Villas Пхукет в приоритетном порядке, и The Senses Resort & Pool Villas Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Senses Resort & Pool Villas Phuket занимает великолепное место на пышном лесном склоне Патонга. Этот элегантный курорт окружен прекрасной природой. Удобное расположение и вежливое обслуживание обеспечат вам комфортный и расслабляющий отдых во время отпуска, недалеко от всех любимых туристических достопримечательностей, таких как Jungceylon, знаменитый развлекательный район Бангла-роуд, красивый пляж Патонг и чистый голубой Андаман. Море. Воспользуйтесь непревзойденным сервисом и удобствами. Курорт предлагает бесплатный трансфер, беспроводной доступ в Интернет и гастрономический бар. Гости также могут пользоваться открытым бассейном и солнечной террасой с захватывающим видом на Патонг, а также фитнес-центром, детским клубом, бизнес-центром и спа. Улучшение и расширение обеденной среды с беспрецедентным видом на город и пляж в ресторане Eat More, стильном и шикарном обеденном зале. В роскошном лаундже Love вы можете насладиться прохладным коктейлем или любимым экзотическим напитком. Senses Resort & Pool Villas Phuket - идеальное место для путешественников, ищущих благополучия, комфорта и удобства на Пхукете.

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Счет
4.6/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇸🇪Stefan Mäkelä

Проверено на 29/10/2021
Прибыл 20/10/2021
4.6 One-Bedroom Pool Villa Sea View
Положительные     
  • Good service
Отрицательные
  • Non

I think the service in the hotel has been very good. Fresh room with good air con. The pool has been clean and refreshing to swim in. I can recommend this hotel to other people.

Адрес / Карта

111/7 Nanai Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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