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Senses Resort & Pool Villas Phuket занимает великолепное место на пышном лесном склоне Патонга. Этот элегантный курорт окружен прекрасной природой. Удобное расположение и вежливое обслуживание обеспечат вам комфортный и расслабляющий отдых во время отпуска, недалеко от всех любимых туристических достопримечательностей, таких как Jungceylon, знаменитый развлекательный район Бангла-роуд, красивый пляж Патонг и чистый голубой Андаман. Море. Воспользуйтесь непревзойденным сервисом и удобствами. Курорт предлагает бесплатный трансфер, беспроводной доступ в Интернет и гастрономический бар. Гости также могут пользоваться открытым бассейном и солнечной террасой с захватывающим видом на Патонг, а также фитнес-центром, детским клубом, бизнес-центром и спа. Улучшение и расширение обеденной среды с беспрецедентным видом на город и пляж в ресторане Eat More, стильном и шикарном обеденном зале. В роскошном лаундже Love вы можете насладиться прохладным коктейлем или любимым экзотическим напитком. Senses Resort & Pool Villas Phuket - идеальное место для путешественников, ищущих благополучия, комфорта и удобства на Пхукете.