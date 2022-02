Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Senses Resort & Pool Villas Phuket занимает великолепное место на пышном лесном склоне Патонга. Этот элегантный курорт окружен прекрасной природой. Удобное расположение и вежливое обслуживание обеспечат вам комфортный и расслабляющий отдых во время отпуска, недалеко от всех любимых туристических достопримечательностей, таких как Jungceylon, знаменитый развлекательный район Бангла-роуд, красивый пляж Патонг и чистый голубой Андаман. Море. Воспользуйтесь непревзойденным сервисом и удобствами. Курорт предлагает бесплатный трансфер, беспроводной доступ в Интернет и гастрономический бар. Гости также могут пользоваться открытым бассейном и солнечной террасой с захватывающим видом на Патонг, а также фитнес-центром, детским клубом, бизнес-центром и спа. Улучшение и расширение обеденной среды с беспрецедентным видом на город и пляж в ресторане Eat More, стильном и шикарном обеденном зале. В роскошном лаундже Love вы можете насладиться прохладным коктейлем или любимым экзотическим напитком. Senses Resort & Pool Villas Phuket - идеальное место для путешественников, ищущих благополучия, комфорта и удобства на Пхукете.

