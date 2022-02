Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Senses Resort & Pool Villas Phuket ligt op een prachtige locatie op de weelderige beboste heuvel van Patong. Dit elegante resort ligt midden in de prachtige natuur. De gunstige ligging en vriendelijke service zorgen ervoor dat u een comfortabele en ontspannende ervaring zult hebben tijdens uw vakantie, binnen handbereik van alle favoriete vakantieattracties zoals Jungceylon, de beroemde Bangla Road Entertainment Area, het prachtige Patong Beach en de helderblauwe Andaman Zee. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde service en voorzieningen. Het resort biedt een gratis pendeldienst, draadloos internet en een delicatessenbar. Gasten kunnen ook genieten van het buitenzwembad en het zonneterras met een spectaculair uitzicht op Patong, evenals een fitnesscentrum, een kinderclub, een businesscentrum en een spa. Verbetering en uitbreiding van de eetomgeving met een ongekend uitzicht over de stad en het strand in restaurant Eat More, de stijlvolle en chique eetlounge. Geniet in de Love Lounge van een flitsende plek voor een koele cocktail of je favoriete exotische drankje. The Senses Resort & Pool Villas Phuket is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die op zoek zijn naar wellness, comfort en gemak in Phuket.

