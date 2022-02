Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Senses Resort & Poolvillen Phuket

Das Senses Resort & Pool Villas Phuket befindet sich in herrlicher Lage am üppig bewaldeten Hang von Patong. Dieses elegante Resort liegt eingebettet in eine wunderschöne Natur. Die günstige Lage und der freundliche Service sorgen dafür, dass Sie in Ihrem Urlaub ein komfortables und entspannendes Erlebnis haben, in der Nähe aller beliebten Urlaubsattraktionen wie Jungceylon, der berühmten Bangla Road Entertainment Area, dem wunderschönen Patong Beach und dem klaren blauen Andaman Meer. Profitieren Sie von einer Fülle an unvergleichlichem Service und Annehmlichkeiten. Das Resort bietet einen kostenlosen Shuttleservice, WLAN-Internetzugang und eine Feinkostbar. Die Gäste können auch den Außenpool und die Sonnenterrasse mit einem spektakulären Blick auf Patong sowie ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, ein Business Center und ein Spa genießen. Verbesserung und Erweiterung des gastronomischen Umfelds mit beispiellosem Blick über die Stadt und den Strand im Restaurant Eat More, der stilvollen und schicken Speiselounge. Genießen Sie in der Love Lounge einen auffälligen Ort für einen kühlen Cocktail oder Ihr exotisches Lieblingsgetränk. Das Senses Resort & Pool Villas Phuket ist ein idealer Aufenthaltsort für Reisende, die Wellness, Komfort und Annehmlichkeiten in Phuket suchen.

