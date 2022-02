Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ เซนส์ รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ เซนส์ รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เดอะ เซนส์ รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า ภูเก็ต ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามบนเนินเขาอันเขียวชอุ่มของหาดป่าตอง รีสอร์ทหรูหราแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ทำเลที่สะดวกและบริการที่เป็นมิตรจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายและผ่อนคลายในวันหยุดของคุณ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งหมด เช่น จังซีลอน แหล่งบันเทิงบนถนนบางลาที่มีชื่อเสียง หาดป่าตองที่สวยงาม และอันดามันสีฟ้าใส ทะเล. ใช้ประโยชน์จากบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่มีใครเทียบได้ รีสอร์ทมีบริการรถรับส่งฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และเดลี่บาร์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งและลานอาบแดดพร้อมวิวป่าตองที่สวยงาม เช่นเดียวกับศูนย์ออกกำลังกาย คิดส์คลับ ศูนย์ธุรกิจ และสปา ปรับปรุงและขยายสภาพแวดล้อมการรับประทานอาหารด้วยมุมมองที่ไม่เคยมีมาก่อนของเมืองและชายหาดที่ร้านอาหาร Eat More ซึ่งเป็นเลานจ์รับประทานอาหารที่มีสไตล์และเก๋ไก๋ ที่ Love Lounge เพลิดเพลินกับสถานที่หรูหราสำหรับค็อกเทลเย็นๆ หรือเครื่องดื่มแปลกใหม่ที่คุณโปรดปราน เดอะ เซนส์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา ภูเก็ต เป็นที่พักที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาสุขภาพ ความสะดวกสบาย และความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

