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阿里纳拉邦涛海滩度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
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更新于 February 10, 2022
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Arinara Bangtao 海滩度假村位于普吉岛，交通便利，是探索这座充满活力的城市的理想基地。这家四星级酒店距机场仅 22.5 公里，可轻松抵达。对于那些想要冒险的人来说，普吉岛冒险迷你高尔夫、Masjid Mukaram Bangtao、Wat Anamai Kasem 只是游客可以使用的部分景点。在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店的主要特色包括所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、便利店、每日客房清洁服务、壁炉。所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。酒店的健身中心、高尔夫球场（3 公里以内）、室外游泳池、儿童游乐场、游泳池（儿童）是忙碌一天后放松身心的理想场所。 Arinara Bangtao 海滩度假村是在普吉岛寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。

便利设施/功能

  • Complimentary In-Room Wireless Internet Access
  • Complimentary Wireless Internet in Public Areas
  • In-Room Safe Deposit Box
  • Fitness Center
  • Swimming Pool
  • Kids Room
  • Games Room
  • Luggage Storage
  • Laundry Service (additional charge)
  • Printing Services (additional charge)
  • Room Service (additional charge)
  • Transportation (additional charge)
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地址/地图

72/9 Moo 3, Bangtao Beach, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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