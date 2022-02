Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Arinara Bangtao Beach Resort Arinara Bangtao Beach Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Gunstig gelegen in Phuket, is het Arinara Bangtao Beach Resort een goede uitvalsbasis om deze levendige stad te ontdekken. Dit 4-sterrenhotel ligt op slechts 22,5 km afstand en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de luchthaven. Voor degenen die er op uit willen gaan, Phuket Adventure Mini Golf, Masjid Mukaram Bangtao, Wat Anamai Kasem zijn slechts enkele van de attracties die beschikbaar zijn voor bezoekers. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. De topfaciliteiten van het hotel omvatten gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, gemakswinkel, dagelijkse schoonmaak, open haard. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. Het fitnesscentrum, de golfbaan (binnen 3 km), het buitenzwembad, de kinderspeeltuin, het zwembad (voor kinderen) zijn ideale plekken om te ontspannen na een drukke dag. Het Arinara Bangtao Beach Resort is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

Voorzieningen / functies Complimentary In-Room Wireless Internet Access

Complimentary Wireless Internet in Public Areas

In-Room Safe Deposit Box

Fitness Center

Swimming Pool

Kids Room

Games Room

Luggage Storage

Laundry Service (additional charge)

Printing Services (additional charge)

Room Service (additional charge)

Transportation (additional charge)

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels