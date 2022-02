Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ อรินนารา บางเทา บีช รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ อรินนารา บางเทา บีช รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

อรินารา บางเทา บีช รีสอร์ท เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต ห่างออกไป 22.5 กม. จากโรงแรม 4 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน อีกทั้งยังอยู่ใกล้ ภูเก็ตแอดเวนเจอร์ มินิกอล์ฟ, มัสยิดมูการามบางเทา, วัดอนามัยเกษม อีกด้วย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาผิง ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ ห้องฟิตเนส, สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ของโรงแรมคือสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย อรินนารา บางเทา บีช รีสอร์ท เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในภูเก็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Complimentary In-Room Wireless Internet Access

Complimentary Wireless Internet in Public Areas

In-Room Safe Deposit Box

Fitness Center

Swimming Pool

Kids Room

Games Room

Luggage Storage

Laundry Service (additional charge)

Printing Services (additional charge)

Room Service (additional charge)

Transportation (additional charge)

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง