Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Arinara Bangtao Beach Resort de manière prioritaire, et Arinara Bangtao Beach Resort percevra directement le paiement de votre part.

Idéalement situé à Phuket, l'Arinara Bangtao Beach Resort est une base idéale pour explorer cette ville animée. Situé à seulement 22,5 km, cet hôtel 4 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Pour ceux qui souhaitent sortir, Phuket Adventure Mini Golf, Masjid Mukaram Bangtao, Wat Anamai Kasem ne sont que quelques-unes des attractions proposées aux visiteurs. Profitez d'une profusion de services et d'équipements hors pair dans cet hôtel de Phuket. Les principaux équipements de l'hôtel incluent WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, supérette, ménage quotidien, cheminée. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. Le centre de fitness, le terrain de golf (à moins de 3 km), la piscine extérieure, l'aire de jeux pour enfants, la piscine pour enfants de l'hôtel sont parfaits pour se détendre après une longue journée. L'Arinara Bangtao Beach Resort est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs en quête de charme, de confort et de commodité à Phuket.

Commodités / caractéristiques Complimentary In-Room Wireless Internet Access

Complimentary Wireless Internet in Public Areas

In-Room Safe Deposit Box

Fitness Center

Swimming Pool

Kids Room

Games Room

Luggage Storage

Laundry Service (additional charge)

Printing Services (additional charge)

Room Service (additional charge)

Transportation (additional charge)

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX