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Hotel De Trojan酒店在北榄（Samutprakarn）设有餐厅，室外游泳池，健身中心和酒吧。这家五星级酒店的每间客房均享有花园美景，客人可以使用共用休息室和花园。该酒店为客人提供24小时前台服务，客房服务和货币兑换。

酒店的所有客房均配有空调，带卫星频道的平面电视，DVD播放器以及带淋浴，吹风机和免费洗浴用品的私人浴室。 Hotel De Trojan酒店的某些客房享有城市景观，每间客房均设有一个阳台。客房将为客人提供书桌和电茶壶。

住宿的客人可以享用欧陆式早餐。

Hotel De Trojan酒店有一个游乐场。

Bang Krachao距离酒店24英里。最近的机场是素万那普（Suvarnabhumi），距离Hotel De Trojan酒店有15英里，酒店提供收费的机场班车服务。