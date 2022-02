AQ酒店客房总数 120 卧室 伙伴医院 Chularat 3 International Hosptal

Hotel De Trojan酒店在北榄(Samutprakarn)设有餐厅,室外游泳池,健身中心和酒吧。这家五星级酒店的每间客房均享有花园美景,客人可以使用共用休息室和花园。该酒店为客人提供24小时前台服务,客房服务和货币兑换。 酒店的所有客房均配有空调,带卫星频道的平面电视,DVD播放器以及带淋浴,吹风机和免费洗浴用品的私人浴室。 Hotel De Trojan酒店的某些客房享有城市景观,每间客房均设有一个阳台。客房将为客人提供书桌和电茶壶。 住宿的客人可以享用欧陆式早餐。 Hotel De Trojan酒店有一个游乐场。 Bang Krachao距离酒店24英里。最近的机场是素万那普(Suvarnabhumi),距离Hotel De Trojan酒店有15英里,酒店提供收费的机场班车服务。

便利设施/功能 通过实时RT-PCR进行COVID-19测试(2次)

24小时待命护理服务

酒店与医院之间的24小时免费救护车接送服务

通过视频通话免费进行初步评估

日常健康监测

房间内免费提供口罩,酒精凝胶和体温计

提供高速Wi-Fi

电视(卫星频道)

客房清洁服务

分体式空调

全膳服务,包括早餐,午餐和晚餐

从廊曼或素万那普国际机场到酒店的接机服务

分数 3.2 /5 平均数 基于 9 评论 评分 1 优秀的 3 非常好 3 平均数 1 较差的 1 糟糕的 特洛伊酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 特洛伊酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇹🇭 Pattamawadee Sriwongsa 到达 27/09/2021 3.9 Superior Room 正数 You can open the window to get fresh air. I got a good quarantine experience here at Hotel de Trojan. Food is tasty and staff service is also excellent. 🇬🇧 David Sloper 到达 22/09/2021 1.4 Superior Room 正数 None 负面的 Where to start.

Staff don't speak any english.

They do not clean the room, you have to clean it yourself durin the 15 days.

They do not change bedding or towels during stay.

The breakfast consists of unbuttered soft bread, two small tomatoes, small hot dogs sausages and undercooked fried eggs.

They will not provide soft drinks, chocolate, crisps or anything you want even if you paid for it.

The wi-fi is very bad.

There is no dvd player.

You have to wash your own clothes in the sink.

Dead insects in the room and on balcony.

The room door is alarmed.

You are treated like a prisoner.

No food or drink is allowed to be ordered from outside hotel.

The bed is hard and pillows are very soft.

You can order pre set menu food for next day and the still get it wrong.

The walls are paper thin and you can hear everything from the next room.

The list can go on and on Dont stay here. You will regret it. The worst hotel I have ever stayed in. Nothing available to buy and treated like a prisoner. 🇬🇧 Anonymous nonymous 到达 02/08/2021 2.2 Deluxe Room 正数 Wi-fi 负面的 Everything else If you enjoy your food, then do not come here. Staff have no common sense and poor English........... 🇩🇪 Wolfgang Grab 到达 09/07/2021 4.3 Superior Room 正数 一切井然有序 负面的 没有什么 不错的酒店,安静,有窗户和浴缸的大房间,不在市中心,这很好 🇹🇭 Suphutsiri 到达 06/07/2021 4.5 Superior Room 房间很宽敞,有阳台晒衣服,房间干净。还有一袋幸福。我最喜欢的是有浴缸。每顿饭都很好吃。 🇺🇸 Ronald Burk 到达 16/05/2021 2.9 Superior Room 正数 高效的注册流程

按时进餐

总是愿意提供帮助

高效测试 负面的 两个人的房间很小

一周后很难得到干净的床单

食物还可以 总的来说,我认为这家酒店还可以,但隔离的现场需求是不合理的,酒店救助 🇷🇺 Alsu S 到达 30/04/2021 3.0 Superior Room 正数 房间和图片上的完全一样,有大窗户和两张床。有一个不错的淋浴间,带有浴缸标签,所有的浴缸套装,包括洗发水,沐浴露,牙刷等。房间宽敞舒适。

微波炉,冰箱,盘子和汤匙。他们还提供了洗碗海绵,洗碗清洁剂和去渍剂衣服。

包含可乐,牛奶,薯条等小吃的欢迎套餐。 8瓶水1.5升

有一个非常小的阳台,带有可吸烟的交流引擎。

工作人员很有礼貌。 负面的 抵达机场后,便没有机会将货币兑换为当地货币。在酒店根本没有这样的选择。他们不接受信用卡付款,仅接受现金兑换现金或通过本地应用程序转帐。因此,如果您没有本地资金,则无法从7/11起订购任何东西。

WiFi连接不良。

我的房间靠近马路。因此,早晨,汽车发出的声音很大,因此不允许他们改变房间。

食物只是基本的套餐,包括米饭和各种香肠,肉丸,每天吃三次,甚至吃早餐。因此,我建议如果您不习惯亚洲食品,请带些速溶粥或零食。

没有水果或蔬菜。

工作人员不会说英语。

如果您用完了这8瓶水,那么如果您在那里呆10-14天,显然不够用,那么您必须为每瓶60巴思特支付额外的费用。我买了3包,每包6瓶,但最后一包没用,但仍需付费 我感谢Sophia,她是唯一会说英语的人。因此,如果您需要帮助,就请她。她还帮助我打电话给我寻找需要做进一步检查的医院。 总体而言,您所支付的钱具有良好的经验。 🇭🇰 MA HIU LAM GINA 到达 30/03/2021 3.8 Superior Room 正数 房间很舒适,足够宽敞

食物是非常好的 负面的 房间偶尔有昆虫

早餐有点奇怪,因为它通常是米饭,饭菜没有足够的蔬菜 总的来说,我对隔离经验非常满意。谢谢所有员工:)。 🇩🇪 Petricevic 到达 23/02/2021 2.7 Superior Room 正数 可以从外面点菜 负面的 每条线仅可联系(有时长达2小时,无响应)

两天后生病也没有联系医生,只能联系护士

尽管我的高强度感和咳嗽的口音使他们无法在第5天之前测试我的健康状况(这对我的生命来说可能是致命的,四天没有接受任何健康治疗)

在第6天,他们将我送往医院,两边都患有肺炎(这可能对我的生命致命)

不认识我5天后离开酒店,因为我对Covid-19呈阳性并已被送往医院。 15天后,他们问我什么时候退房(已经有10天的房间了)

没有说英语的人 更改程序,如果某人有症状,则必须立即对其进行检查(不要等待第5天或第10天进行测试,这可能是致命的),否则您将与另一个人一起玩。

