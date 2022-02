合計AQホテルの部屋 120 ベッドルーム パートナー病院 Chularat 3 International Hosptal

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にトロイの木馬ホテル 直接連絡し、 トロイの木馬ホテルが直接支払いを回収します。

Booking requests for Hotel de Trojan are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Hotel De Trojanは、サムットプラカーンにレストラン、屋外スイミングプール、フィットネスセンター、バーを併設しています。 5つ星ホテルの各客室から庭園の景色を眺めることができ、ゲストは共用ラウンジと庭園を利用できます。 24時間対応のフロントデスク、ルームサービス、外貨両替を提供しています。 ホテルの全客室には、エアコン、薄型衛星テレビ、DVDプレーヤー、シャワー、ヘアドライヤー、無料バスアメニティ付きの専用バスルームが備わっています。 Hotel De Trojanには市街の景色を望むユニットがあり、全室にバルコニーが付いています。客室にはデスクと電気ティーポットが備わっています。 宿泊施設に滞在中は、コンチネンタルブレックファーストを楽しめます。 ホテルデトロイの木馬には遊び場があります。 BangKrachaoはホテルから24マイルです。最寄りの空港はスワンナプームで、Hotel De Trojanから15マイルです。宿泊施設では有料の空港シャトルサービスを提供しています。

アメニティ/機能 リアルタイムRT-PCRによるCOVID-19検査(2回)

24時間待機看護サービス

ホテルと病院間の無料の24時間救急車サービストランスファー

ビデオ通話による無料の初期評価

毎日の健康モニタリング

部屋に無料のマスク、アルコールジェル、温度計

高速Wi-Fiが提供されます

テレビ(衛星チャンネル)

部屋の掃除サービス

スプリットタイプエアコン

朝食、昼食、夕食を含むフルボードの食事

ドンムアン空港またはスワンナプーム国際空港からホテルまでの空港ピックアップサービス

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 3.2 /5 平均 に基づく 9 レビュー 評価 1 優れた 3 とても良い 3 平均 1 貧しい 1 ひどい トロイの木馬ホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す トロイの木馬ホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇹🇭 Pattamawadee Sriwongsa に到着しました 27/09/2021 3.9 Superior Room ポジティブ You can open the window to get fresh air. I got a good quarantine experience here at Hotel de Trojan. Food is tasty and staff service is also excellent. 🇬🇧 David Sloper に到着しました 22/09/2021 1.4 Superior Room ポジティブ None ネガ Where to start.

Staff don't speak any english.

They do not clean the room, you have to clean it yourself durin the 15 days.

They do not change bedding or towels during stay.

The breakfast consists of unbuttered soft bread, two small tomatoes, small hot dogs sausages and undercooked fried eggs.

They will not provide soft drinks, chocolate, crisps or anything you want even if you paid for it.

The wi-fi is very bad.

There is no dvd player.

You have to wash your own clothes in the sink.

Dead insects in the room and on balcony.

The room door is alarmed.

You are treated like a prisoner.

No food or drink is allowed to be ordered from outside hotel.

The bed is hard and pillows are very soft.

You can order pre set menu food for next day and the still get it wrong.

The walls are paper thin and you can hear everything from the next room.

The list can go on and on Dont stay here. You will regret it. The worst hotel I have ever stayed in. Nothing available to buy and treated like a prisoner. 🇬🇧 Anonymous nonymous に到着しました 02/08/2021 2.2 Deluxe Room ポジティブ Wi-fi ネガ Everything else If you enjoy your food, then do not come here. Staff have no common sense and poor English........... 🇩🇪 Wolfgang Grab に到着しました 09/07/2021 4.3 Superior Room ポジティブ すべてが順番に ネガ 何もない 素敵なホテル、静かで大きな部屋、窓とバスタブ付き、町の真ん中にはありません、それは良いです 🇹🇭 Suphutsiri に到着しました 06/07/2021 4.5 Superior Room 部屋はとても広々としていて、衣類を乾かすためのバルコニー、クリーンルームがあります。幸せの鞄もあります。私が一番好きなのはバスタブがあることです。すべての食事はおいしいです。 🇺🇸 Ronald Burk に到着しました 16/05/2021 2.9 Superior Room ポジティブ 効率的な登録プロセス

時間通りの食事

常に喜んで支援します

効率的なテスト ネガ 二人用の部屋は小さかった

1週間後にきれいなシートを得るのは難しい

食べ物は大丈夫だった 全体的に、このホテルは大丈夫だったと思いますが、検疫の必要性は不当でした、ホテルの救済 🇷🇺 Alsu S に到着しました 30/04/2021 3.0 Superior Room ポジティブ 部屋は写真とまったく同じで、大きな窓と2つのベッドがありました。バスタブ付きの良いシャワーキャビンがあり、シャンプー、シャワージェル、歯ブラシなどを含むすべてのバスセットがありました。部屋は広々としていて素敵でした。

電子レンジ、冷蔵庫、皿、スプーン。彼らはまた、食器用のスポンジ、食器洗いクリーナー、衣類のデグレギンを提供しました。

コーラ、ミルク、チップスなどのスナックが入ったウェルカムパッケージ。 1.5リットルの水8本

喫煙者用のACエンジン付きの非常に小さなバルコニーがあります。

スタッフは丁寧でした。 ネガ 空港に到着すると、現地のお金に両替する機会はありません。ホテルにはそのようなオプションもまったくありません。クレジットカードでの支払いは受け付けておらず、現金またはローカルアプリによる送金のみを受け付けています。したがって、地元のお金がないと、セブンイレブンから何も注文できません。

WiFi接続が貧弱でした。

私の部屋は道路の近くを向いていた。そのため、朝は車からの音が大きく、部屋を変えることができませんでした。

食べ物はご飯とソーセージ、ミートボールなどのバリエーションが1日3回、朝食でも非常に基本的なセットでした。ですから、アジア料理に慣れていない場合は、インスタントのお粥やおやつを持参することをお勧めします。

果物や野菜はありません。

スタッフは英語を話しません。

あなたがそれらの8本の水を使い果たした場合、それはあなたがそこに10-14日滞在するならば明らかに十分ではありません、あなたは60バードである各ボトルのために余分に支払わなければなりません。私は3つのパッケージを購入しました。各パックに6ボトルですが、最後のパッケージは使用しませんでしたが、それでも料金を支払う必要があります。 私はソフィアに感謝しています、彼女は英語を話す唯一の人です。したがって、助けが必要な場合は、彼女に聞いてください。彼女はまた、私が電話をかけて、さらに目的地の検査を行う必要のある病院について調べるのを手伝ってくれました。 全体的にあなたが支払うお金のためのその良い経験。 🇭🇰 MA HIU LAM GINA に到着しました 30/03/2021 3.8 Superior Room ポジティブ 部屋はとても快適で、十分に広々としていました

食事はとても美味しいです ネガ 部屋には時々虫がいます

朝食は通常ご飯なので少し変です、食事は野菜が足りませんでした 全体として、私は検疫の経験に本当に満足していました。すべてのスタッフに感謝します:)。 🇩🇪 Petricevic に到着しました 23/02/2021 2.7 Superior Room ポジティブ 外から食べ物を注文することができます ネガ 回線ごとの連絡のみ(場合によっては最大20時間応答なし)

2日後に病気になっても医師に連絡せず、看護師に連絡するだけ

私のハイファイバーと咳の重いパン粉にもかかわらず、彼らは5日目まで私の健康をテストしません(これは私の人生にとって致命的である可能性があり、健康治療なしで4日間)

6日目に彼らは両側に肺炎を患って私を病院に運びました(これは私の人生にとって致命的かもしれません)

私はCovid-19に陽性になり、病院に運ばれたため、5日後にホテルを出たことを認識しませんでした。 15日後、彼らは私がいつチェックアウトするかを私に尋ねました(すでに10日間の部屋は無料です)

英語を話す人はいません 手順を変更します。誰かに症状がある場合は、すぐにテストする必要があります(5日目または10日目はテストを待たないでください。致命的となる可能性があります)。それ以外の場合は、他の人のライブで遊んでください。

パートナーホテル サイアムマンダリーナホテルスワンナプーム空港 8 との評価

88 レビュー から ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 との評価

100 レビュー から ฿-1 シルバーパーム 7.9 との評価

461 レビュー から ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 との評価

2 レビュー から ฿-1 モーベンピックホテルスクンビット15バンコク 8.4 との評価

4998 レビュー から ฿-1 ロハスレジデンススクンビット 7.9 との評価

2655 レビュー から ฿-1