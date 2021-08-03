AQ酒店客房总数 350 卧室
伙伴医院 Chularat 3 International Hospital
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O2 Luxury Hotel酒店在挽披县（Bang Phli）设有餐厅，酒吧，共用休息室和花园。此酒店的设施包括客房服务和礼宾服务，以及酒店各处的免费WiFi。饭店提供报纸，传真机和复印机，供客人使用。
所有单元都配备空调，带卫星频道的平板电视，冰箱，水壶，淋浴，吹风机和书桌。在酒店，每个房间都配有衣柜和私人浴室。
O2 Luxury Hotel酒店每天提供欧陆式早餐。
该住宿提供5星级的住宿，带有热水浴缸和露台。
酒店设有免费私人停车场，商务中心以及24小时前台。
曼谷距离O2 Luxury Hotel酒店23英里，而邦纳距离酒店11.8英里。最近的机场是素万那普，距离酒店11.8英里，酒店提供收费的机场班车服务。
便利设施/功能
- 从BKK或DMK机场到酒店的机场接机服务
- 每天3顿饭（从所选菜单中选择）
- 客房内提供免费小吃和软饮料
- 免费高速WiFi上网
- 客房清洁服务
- 私人洗手间和淋浴
- 每天免费洗衣（每天两件衣服）
- 2个COVID-19测试
- 护士每天两次监测温度
- 24小时待命护理服务
如果您是O2豪华酒店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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3.7 Deluxe Room
正数负面的
令人愉快的酒店，度过了隔离期。食物是正确的，可以在外面订购。
4.3 Deluxe Room
正数负面的
泰国太害怕新冠病毒了。 7天隔离3次阴性就足够了。没有普通游客会被锁定 14 天。你唯一能做的就是扼杀旅游业务。
2.7 Deluxe Room
正数
负面的
- WIFI没问题
- Covid测试中的好护士和良好的服务
- 阳台
- 有一天完全忘记了晚餐，它需要打 2 个电话，直到我有东西吃。
- 有时没有得到正确的膳食
- 当饭菜来的时候，大部分时间都不敲门。很多时候食物是冷的。
- 工作人员的反应通常很慢
- 他们原谅了一些错误，但后来并没有变得更好
对于这个价格，我想什么时候可以期待更好的服务。不错，房间里有微波炉。但是冷的炸薯条或汉堡你不能用微波炉加热。它认为微波炉更多的是他们不必提供热/温食物。
2.6 Deluxe Room
正数负面的
这家酒店有很多小事会打扰一些人。 （没有英语电视频道、浴室有异味、没有阳台家具、没有淋浴温度控制、水压不稳定、食物不太好吃、食物变冷等……）一般来说，这些都没有打扰我。我已经阅读了很多关于员工的评论，但缺乏任何服务。我有点忽略了它，并认为这只是一个可能想要太多的人。工作人员要么人手不足，要么非常懒惰。当我被锁在外面时，我花了 30 多分钟等待有人帮我解锁我的房间。还有一次我所有的电源（包括交流电）都被关闭了。在有人来之前，我不得不多次给工作人员打电话和发消息，并在 1 小时半后进行了 15 秒的修复。我把时间花在沸腾的时候，只是等待有人来在几秒钟内修复它。如果你来这家酒店。总体来说还不错。如果您有任何紧急需要。预计等待一两个小时。除了工作人员。我实际上住得很好。
3.5 Premium Deluxe Room
正数
负面的
- 大空间（房间很大 - 起居区和睡眠区
- 食物份量很小
- 微波炉是必须的
- 阳台很棒 - 你可以和邻居说话
- 7-11 服务很棒（有一个可以订购的清单）
- 您可以将食物和其他物品送到您家门口（亲戚也可以送东西）
- 体温检查（上午 10 点和下午 6 点）
- 靠近机场（乘坐小巴 20 分钟）
- 通过 Line、Whatsapp 或微信与护士和酒店联系
- 您必须步行才能到 5 楼进行 Covid 测试-这很好，因为您可以稍微伸展双腿
- 食物份量很小
- 膳食变化不大（同样弱）
- 很难通过应用程序与酒店沟通（但您可以通过房间内的电话呼叫他们）
- 没有清洁服务，所以不得不订购扫帚等
- 我的电视没有连接频道 - 所以提前问一下你是否可以有一些
我在那里过得很愉快。房间很大，有起居室、睡眠区和一个大阳台。 ..
4.6 Deluxe Room
正数负面的
电视太糟糕了，无法访问Netflix，因此请确保您可以在笔记本电脑上看很多东西，但是总体来说还不错
3.8 Deluxe Room
正数
负面的
- 食物真的很棒，种类繁多。我也可以要求不辣。
- 工作人员很友好而且乐于助人
- 可以从7-11点东西
- 餐厅菜单上的价格非常便宜
- 房间里有微波炉和冰箱
- 提供睡衣和毛巾
- 房间很干净，有一个阳台
- 没有足够的电源插座（我只能使用其中的一个）
- 电视上只有3个不有趣的电视台
- 水压不稳定（10秒强，10秒弱）
- 无法控制水温（固定）
- 因为许多人的英语说得不好，所以尝试了很多工作人员向我展示如何从7-11点菜。
- 阴性COVID测试后无处可去。大堂附近只有闷热的非空调区域。没有花园，没有游泳池。房间更舒适。
你好。我最近在O2 Luxery Hotel进行了隔离。首先，我要说“奢侈品”是一个很大的延伸。房间和房舍都可以接受。绝对不是“奢侈”。这是非常干净和安静，但没有花园或游泳池。所有客房均设有阳台。我当时在“标准房”中，酒店工作人员很友好而且乐于助人，但有时我不理解。虽然食物很棒。当我从酒店餐厅点菜时，价格非常合理。我认为有些事情可以改善。
房间没有足够的插座。只有2个，微波炉后面有一个，难以接近。另一个在床头柜上。幸运的是，我有一个很小的和弦。
在您第一次进行负面COVID测试后，您可能会下楼，这是不值得的。您唯一可以去的地方是一楼不起眼的非空调休息区。没意思。坐在我的房间里要舒服得多。没有花园，树木或泳池区。
您无法控制水温，因为它是固定的。天气很舒适，但是水压不稳定，因此您将拥有10秒的良好射流，然后保持10秒的射流少得多。
0.8 Premium Deluxe Room
正数负面的
不太好，说实话可以考虑另外一家酒店，或者住在卡车里比这家更好
4.8 Premium Deluxe Room
正数
负面的
- 房间空间
- 上网速度
- 无障碍阳台
- 7/11服务
- 隔离期不足10天后可享受免费退款
- 航空公司改期后无麻烦的修改
我实际上以为这会是一个更糟糕的经历，但它就像隔离所所能提供的那样舒适
3.4 Deluxe Room
正数负面的
- 负面的事情，酒店员工的反应不是很有效
- 缺点东西，酒店的好的空间。
对于饭盒可以更好，而不像提供最便宜的米饭。酒店员工应该有更积极的回应，
3.5 Deluxe Room
正数负面的
- 小小的阳台，没有家具，食物质量参差不齐，有些难以食用。老鼠问题。 V电视服务差。
由于以下原因，我不推荐这家酒店。食物的质量从好到不能食用。这没有任何借口。有一次，我在房间里放了一只老鼠，它从浴室洗手池下面的一个洞里进来，用纸巾把它塞满了！我没有道歉，也没有从管理层那里得到任何东西，我不得不自己清理掉粪便。两周之内无事可做，电视很重要。这家酒店的电视是我见过的最糟糕的。在任何给定时间，一半的频道关闭，反正一半是中文。确保您拿起了火把。阳台大约一米乘两米，还包含一个干燥栏杆和两个非常嘈杂的空调单元。我必须要椅子-我有一把餐椅。我没有/不能使用太多。所谓的休闲区是一个没有阴影的屋顶。在我的两天时间里，那里大概是40度，几乎无法使用。避免。
4.8 Deluxe Room
正数负面的
受到推崇的。即使是在郊区，这也与最终目标无关。至少在阳台上，您可以呼吸较少的污染空气。