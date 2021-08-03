Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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O2 Luxury Hotel酒店在挽披县（Bang Phli）设有餐厅，酒吧，共用休息室和花园。此酒店的设施包括客房服务和礼宾服务，以及酒店各处的免费WiFi。饭店提供报纸，传真机和复印机，供客人使用。

所有单元都配备空调，带卫星频道的平板电视，冰箱，水壶，淋浴，吹风机和书桌。在酒店，每个房间都配有衣柜和私人浴室。

O2 Luxury Hotel酒店每天提供欧陆式早餐。

该住宿提供5星级的住宿，带有热水浴缸和露台。

酒店设有免费私人停车场，商务中心以及24小时前台。

曼谷距离O2 Luxury Hotel酒店23英里，而邦纳距离酒店11.8英里。最近的机场是素万那普，距离酒店11.8英里，酒店提供收费的机场班车服务。