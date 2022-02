รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 120 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Chularat 3 International Hosptal

Hotel De Trojan มีห้องอาหารสระว่ายน้ำกลางแจ้งศูนย์ออกกำลังกายและบาร์ในจังหวัดสมุทรปราการ ห้องพักแต่ละห้องของโรงแรมระดับ 5 ดาวมีวิวสวนหย่อมและผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้เลานจ์ส่วนกลางและสวน ที่พักมีแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงรูมเซอร์วิสและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้เข้าพัก ห้องพักทุกห้องของโรงแรมมีเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมเครื่องเล่นดีวีดีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี Hotel De Trojan มีห้องพักบางห้องพร้อมวิวเมืองและทุกห้องมีระเบียง ห้องพักมีโต๊ะทำงานและกาต้มน้ำไฟฟ้า ผู้เข้าพักสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัล Hotel De Trojan มีสนามเด็กเล่น บางกระเจ้าอยู่ห่างจากโรงแรมไป 24 ไมล์ สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ห่างจาก Hotel De Trojan เป็นระยะทาง 24 กม. และที่พักมีบริการรถรับส่งสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ การทดสอบ COVID-19 โดย Real Time RT-PCR (2 ครั้ง)

บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรถพยาบาลรับส่งฟรีตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างโรงแรมและโรงพยาบาล

การประเมินเบื้องต้นฟรีผ่านวิดีโอคอล

การตรวจสุขภาพประจำวัน

ฟรีหน้ากากเจลแอลกอฮอล์และเทอร์โมมิเตอร์ในห้องพัก

มี Wi-Fi ความเร็วสูงให้

ทีวี (ช่องสัญญาณดาวเทียม)

บริการทำความสะอาดห้อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

อาหารสามมื้อรวมทั้งอาหารเช้ากลางวันและเย็น

บริการรับจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมายังโรงแรม

