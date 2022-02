Insgesamt AQ Hotelzimmer 120 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Chularat 3 International Hosptal

Das Hotel De Trojan verfügt über ein Restaurant, einen Außenpool, ein Fitnesscenter und eine Bar in Samutprakarn. Jedes Zimmer im 5-Sterne-Hotel bietet Gartenblick und Sie haben Zugang zu einer Gemeinschaftslounge und einem Garten. Die Unterkunft bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Geldwechsel für die Gäste. Alle Zimmer des Hotels verfügen über eine Klimaanlage, einen Flachbild-Sat-TV, einen DVD-Player und ein eigenes Bad mit Dusche, Haartrockner und kostenlosen Pflegeprodukten. Das Hotel De Trojan verfügt über bestimmte Unterkünfte mit Blick auf die Stadt und jedes Zimmer verfügt über einen Balkon. Die Zimmer verfügen über einen Schreibtisch und eine elektrische Teekanne. Als Gast der Unterkunft genießen Sie ein kontinentales Frühstück. Das Hotel De Trojan verfügt über einen Spielplatz. Bang Krachao ist 24 Meilen vom Hotel entfernt. Der nächstgelegene Flughafen ist Suvarnabhumi, 24 km vom Hotel De Trojan entfernt. Die Unterkunft bietet einen kostenpflichtigen Flughafentransfer.

Ausstattung / Ausstattung COVID-19-Test mittels Echtzeit-RT-PCR (2-mal)

24-Stunden-Standby-Pflegedienst

Kostenloser 24-Stunden-Transfer zum Krankenwagen zwischen Hotel und Krankenhaus

Kostenlose Erstbewertung per Videoanruf

Tägliche Gesundheitsüberwachung

Kostenlose Maske, Alkoholgel und Thermometer im Zimmer

Highspeed-WLAN zur Verfügung gestellt

TV (Satellitenkanäle)

Zimmerreinigungsservice

Split-Klimaanlage

Vollpension inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

Abholservice vom Flughafen vom internationalen Flughafen Don Muang oder Suvarnabhumi zum Hotel

