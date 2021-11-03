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Отель De Trojan с рестораном, открытым бассейном, фитнес-центром и баром расположен в Самутпракарне. Из всех номеров этого 5-звездочного отеля открывается вид на сад. Гости могут посещать общий лаундж и сад. В отеле есть круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и обмен валюты.

Во всех номерах отеля есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, DVD-плеер и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В отеле De Trojan есть некоторые номера с видом на город, и в каждом номере есть балкон. В номерах есть письменный стол и чайник.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

В отеле De Trojan есть детская площадка.

Банг Крачао находится в 39 км от отеля. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 24 км от отеля De Trojan. Для гостей организуется платный трансфер от / до аэропорта.