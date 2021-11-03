Всего AQ гостиничных номеров 120 Спальни
Партнерская больница Chularat 3 International Hosptal
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Гостиница Троян в приоритетном порядке, и Гостиница Троян будет получать оплату напрямую от вас.
Booking requests for Hotel de Trojan are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.
Отель De Trojan с рестораном, открытым бассейном, фитнес-центром и баром расположен в Самутпракарне. Из всех номеров этого 5-звездочного отеля открывается вид на сад. Гости могут посещать общий лаундж и сад. В отеле есть круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и обмен валюты.
Во всех номерах отеля есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, DVD-плеер и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В отеле De Trojan есть некоторые номера с видом на город, и в каждом номере есть балкон. В номерах есть письменный стол и чайник.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
В отеле De Trojan есть детская площадка.
Банг Крачао находится в 39 км от отеля. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 24 км от отеля De Trojan. Для гостей организуется платный трансфер от / до аэропорта.
Удобства / Особенности
- Тестирование на COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (2 раза)
- Круглосуточная дежурная служба медперсонала
- Бесплатный круглосуточный трансфер на машине скорой помощи между отелем и больницей.
- Бесплатная начальная оценка по видеозвонку
- Ежедневный мониторинг здоровья
- Бесплатная маска, спиртовой гель и термометр в номере
- Предоставляется высокоскоростной Wi-Fi
- ТВ (спутниковые каналы)
- Уборка комнат
- Кондиционер сплит-типа
- Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.
- Трансфер из международного аэропорта Дон Муанг или Суварнабхуми в отель.
Счет
3.2/5
В среднем
На основе 9 отзывы
Если бы вы были гостем в Гостиница Троян
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Гостиница ТроянСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
3.9 Superior Room
Положительные
- You can open the window to get fresh air.
I got a good quarantine experience here at Hotel de Trojan. Food is tasty and staff service is also excellent.
1.4 Superior Room
Положительные Отрицательные
- Where to start.
- Staff don't speak any english.
- They do not clean the room, you have to clean it yourself durin the 15 days.
- They do not change bedding or towels during stay.
- The breakfast consists of unbuttered soft bread, two small tomatoes, small hot dogs sausages and undercooked fried eggs.
- They will not provide soft drinks, chocolate, crisps or anything you want even if you paid for it.
- The wi-fi is very bad.
- There is no dvd player.
- You have to wash your own clothes in the sink.
- Dead insects in the room and on balcony.
- The room door is alarmed.
- You are treated like a prisoner.
- No food or drink is allowed to be ordered from outside hotel.
- The bed is hard and pillows are very soft.
- You can order pre set menu food for next day and the still get it wrong.
- The walls are paper thin and you can hear everything from the next room.
- The list can go on and on
Dont stay here. You will regret it. The worst hotel I have ever stayed in. Nothing available to buy and treated like a prisoner.
2.2 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
If you enjoy your food, then do not come here. Staff have no common sense and poor English...........
4.3 Superior Room
Положительные Отрицательные
хороший отель, тихий, большой номер с окном и ванной, не в центре города, и это хорошо
4.5 Superior Room
Помещение очень просторное, есть балкон для сушки белья, чистые помещения. Есть еще и мешок счастья. Что мне больше всего нравится, так это то, что есть ванна. Каждое блюдо очень вкусное.
2.9 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Эффективный процесс регистрации
- Еда вовремя
- Всегда готов помочь
- Эффективное тестирование
- Комната для двоих была маленькой
- Трудно получить чистые простыни через неделю
- Еда была в порядке
В целом, я думаю, что этот отель был нормальным, но необходимость в карантине была необоснованной.
3.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Комната была именно такой, как на картинке, с большими окнами и двумя кроватями. Была хорошая душевая кабина с вкладышем для ванны и весь набор для ванной, включая шампунь, гель для душа, зубную щетку и т. Д. Комната была просторной и красивой.
- Микроволновая печь, холодильник, тарелки и ложки. Они также предоставили губку для посуды, средство для мытья посуды и средство для обезжиривания одежды.
- Приветственный набор с закусками, такими как кола, молоко, чипсы. 8 бутылок воды 1,5 литра
- Есть очень маленький балкон с двигателем переменного тока для курящих.
- Персонал был вежливым.
- По прибытии в аэропорт нет возможности обменять валюту на местные деньги. В отеле такой возможности тоже нет. Они не принимают никаких платежей по кредитным картам, только наличные деньги или переводы через местное приложение. Таким образом, вы не можете ничего заказать с 7/11, если у вас нет местных денег.
- Соединение Wi-Fi было плохим.
- Моя комната выходила на дорогу. Так что по утрам звук из машин был громким, и поменять комнату не разрешали.
- Еда была очень простой, с рисом и некоторыми вариациями, такими как сосиски, фрикадельки три раза в день, даже на завтрак. Поэтому я рекомендую, если вы не привыкли к азиатской кухне, принесите кашу быстрого приготовления или закуски.
- Ни фруктов, ни овощей.
- Персонал не говорит по-английски.
- Если у вас закончатся эти 8 бутылок воды, чего явно недостаточно, если вы останетесь там 10-14 дней, вам придется доплачивать за каждую бутылку, что составляет 60 бадх. Я купил 3 упаковки, по 6 бутылок в каждой, но последнюю упаковку не использовал, но все равно за нее нужно заплатить
Я благодарен Софии, она единственная, кто говорит по-английски. Так что, если вам нужна помощь, просто попросите ее. Она также помогла мне позвонить и узнать о больницах, в которых мне нужно сдать анализы для моего дальнейшего назначения.
В целом это хорошее впечатление за те деньги, которые вы платите.
3.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Номер был очень удобным и достаточно просторным.
- Еда была очень хорошей
- В комнате изредка появляются насекомые
- Завтрак немного странный, так как обычно это рис, во время еды не хватало овощей.
В целом карантин меня очень устроил. Спасибо всему коллективу :).
2.7 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- возможность заказать еду извне
- только контакт на линию (иногда до 20 часов без ответа)
- без контакта с врачом, даже если я заболею через два дня, только с медсестрой
- несмотря на то, что у меня есть пятерка и тяжелый кашель, они не проверяют мое здоровье до 5 дня (это может быть фатальным для моей жизни, четыре дня без лечения)
- на 6-й день меня доставили в больницу с пневмонией с обеих сторон (это могло быть фатальным для моей жизни)
- не узнала, что покинула отель через 5 дней, потому что у меня положительный результат на Covid-19 и меня доставили в больницу. после 15-го дня меня спросили, когда я выеду (уже 10 дней бесплатно)
- не говорящий по-английски человек
измените процедуру, если у кого-то есть симптомы, его нужно немедленно проверить (не ждите день № 5 или день № 10 для проверки, это может быть фатальным), иначе вы играете с живым другим человеком.
Ближайшие отели Test & Go