食物准时，但不冷不热。

老，肮脏的酒店。

食物非常基础和平淡。

不含餐的饮料，早餐除外，您将获得150毫升或豆浆，YUK！

床很辛苦。

几乎没有人说英语。

承认他们主要是吸引泰国客人，这表明。因此，从根本上说，它们是试图成为ASQ的SQ。

所有以泰文或中文提供的信息，

ASQ广告的谎言。没有迷你吧，没有国际频道（只有泰国10个频道），没有43英寸液晶电视。

房间闻起来像烟。

壁虎生活在热水锅下。

叫您下来进行COVID测试，但他们关闭了电梯。当您走下楼梯时，他们会大喊“不，不，不”，所以我大喊：“考验考验，考验考验！”然后他们说好，然后将我指到护士所在的停车场。

直到我进行第二次COVID测试之前才允许我离开房间。我有一个故事！

美式早餐，1个鸡蛋，3个热狗，面包和150毫升豆浆。

没有要点菜的菜单，必须吃它们能为您提供的食物。

请勿在纽约市区游玩！！！当我到达房间时，打给我的第一件事是我的房间，这不是我所要求的，因此我已经知道这个地方将是一个问题。然后食物很烂！我午饭前到那里，所以我的第一顿饭是面条和甜点。我要泰式炒河粉做晚饭，没吃，因为他们没有食材。他们有餐厅。哪种自尊的泰国餐厅没有Pad Thai的食材？？？因此，他们第二天晚上，下一个晚上，下一个晚上和下一个晚上把它送给我吃晚饭。是的，我让泰式炒河粉吃了四个晚上！！！到这个时候，我妻子开始打电话给酒店投诉。经理很抱歉，他给我寄了一个比萨饼和一袋带假黄油的大蒜面包。然后第二天晚上，令我惊讶的是，我又得到了披萨...。完全一样的披萨，火腿和菠萝！首先，大多数美国人不喜欢比萨饼上的菠萝，我们喜欢意大利辣香肠，而且我们不喜欢像Pad Pad一样多次吃相同的东西！所以我终于打电话给他们，并告诉他们不要再给我发送Pad Thai和披萨！我告诉我妻子这件事，她又抱怨了一些。这次，她获得了4000泰铢的折扣，并得到了业主的认可。所以最后我只是接受了我的命运，告诉我妻子不要再打电话给他们，我决定吃掉他们带给我的所有垃圾。他们给了我很多泰式炒河粉，我吃了好几天，所以如果我不能吃他们送给我的东西，我就可以待命。因此，一切都结束了，我出院了，几天后，我的妻子接到了所有者的电话，说我欠他们钱，因为我“要求”进行第二次COVID测试。没有人要求进行更复杂的考验！！！考验吸！！！我说我从来没有要求过第二次COVID测试，他们只是打电话给我，告诉我下来参加我的测试。记住，我告诉过您，他们在我的第一个负面COVID测试后没有放过我。然后他扬言要对我和我的妻子报警，并从她的帐户中取出6000泰铢。她说你触摸我的帐户，我会打电话给我！！！他感到震惊，不知道该说些什么。然后他扬言要移民给我。我只是笑了，告诉我的妻子阻止他们的电话。几天后，有人打来电话。一位女性，试图与我的妻子谈判。我最后告诉她，告诉他们我们将退还2000泰铢，就这样，我们完成了。他们同意了，此后我再也没有收到他们的消息。不要住在纽约市度假胜地！！！