AQ酒店客房总数 300 卧室
伙伴医院 Vichaivej Hospital Nongkhaem
请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。
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NY City Resort And Spa坐落于邦博，距离易三仓大学-素万那普校区有5公里，配备餐厅、免费私人停车位、.四星级酒店的每间客房均享有花园美景
酒店将为客人提供带书桌、保险箱、平板电视、阳台和带淋浴的私人浴室的空调客房。房间有衣柜。
住宿提供儿童游乐场。
最近的机场是素万那普机场，距离 NY City Resort And Spa 有 14 公里，酒店提供付费机场班车服务。
便利设施/功能
- Covid-19 测试 3 次
- 24小时护理服务
- 房间及设施：
- All rooms have spacious balconies.
- All the room has a Microwave.
- The room has a refrigerator middle size.
- The package include 3 meals a day (Thai, Western food, and vegetarian food.)
- Airport pick-up service is included.
- The family allowed to bring dried food to you, the hotel staff will check and pass it to you.
- You can order dry food from 7-11.
- Internet with high speed.
- TV with local channels and 3-5 international channels
- Room service 9 AM to 6 PM
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的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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3.8 Deluxe Room
正数负面的
- Airport Pick Up Delay 1 Hour Caotic Informations
- WIFI Limited User lockin 2 but not right 1 User only possible.
- MEAL SERVICE
- PCR TEST + or - (NO) Information
Airport Pick UP terrible, chaotic, waiting time 1 Hour 17.11.2021 7:45 am
One stay over night 3 meals missing Serve false Room, WLAN ONLY 1 Person look in write 2 Person not correct, rooms good space, PCR COVID TEST RESULT SHALL 24 HOURS OR EARLIER FINISH YET NO INFORMATION got.
All in all ok Not Bad !
2.8 Deluxe Room
正数
负面的
- 1.Friendly staff
- 2.Microwave
- 3.Big room and good view
- 1.Wifi
- 2.Lack of regular towel providing.
- 3.Slow response to the changing AQ from 14 to 7 days (Partly because a very confusing announcement of Thai government)
I feel reasonable price and match my purpose (save money for a more necessary things in life).
Here are why I feel OK.
- I have prepaid package mobile internet.This mitigate the wifi problem.
- I prepare some constant coffee, dry food and snack. Never need add on Grab or 7-11 things.
- I prepare tooth past, toothbrush and drink water half bottle a day. This help me avoid from additional charge.
- I line asking for towel 24 hours before I need. Anyway I think the hotel should give 1 towel per day regularly.
2.6 Deluxe Room
正数
负面的
- Full of light and I have a nice green view
- Air con is full of dust. Staffs makes noise at morning around 7-8 am. Foods are boring. Water can’t drain well at bathroom and balcony.
Air con is full of dust. Staffs makes noise at morning around 7-8 am. Foods are boring. Water can’t drain well at bathroom and balcony. If they can clean up air con and drainage, it will be good.
2.4 Deluxe Room
正数
负面的
- reasonable price
- big room and balcony
- big portion of food
- Wifi was so poor
- Taste of food
- Additional charge
- Wrong information
- Many restriction about food ordering
-I just want to share some points to them but it doesn’t mean this hotel is not good.
-I don’t understand why staff have to call every morning to tell that breakfast is served because I wanted to sleep well, I’m not a morning person and I have work at night.
-They limit type of food, if you want to Grab, Foodpanda,etc. I think when people are serving quarantine might want enjoy themself by eating the delicious food but it’s limited. It makes me more depress.
-I asked them for 4 more bottles of water but when checking out, they charged me for 40 thb(10thb each). I’m ok to pay, it’s not much money but I think! Water must be complimentary from the hotel! Some people they drink a lot!
0.9 Deluxe Room
So sad to design to stay hear Staff and room quiet good but system and in room really not comfortable.
0.8 Deluxe Room
正数
负面的
- ดูแลต้อนรับ การนำมาส่ง ที่ รร คนขับรถ คนมารับ จากสนามบินดีมาก
- ระบบการจัดการของไทยแย่มาก ไม่แปลกใจที่ยอดโควิดพุ่งขึ้น ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิงคโปร์ ถถือว่าคนละชั้น ห้องที่นี่ โดยรวม ในรูป โปรโมทกับ สถานที่จริงไม่ตรงปก
- มีมด และ น้ำ ก็ไม่ได้ร้อนอะไรตามงบ รึเปล่า แต่ถ้าที่อื่นเทียบราคาแล้วเท่ากัน 24,500 -25,500 หรือ 26,000 แนะนำ โดยจากใจ ไปที่อื่นอย่ากักตัวที่นี่ เนื้องจากสิงค์โปร น้ำ ของประเทศเค้าราคาแพงมาก แต่ระหว่างกักตัว คุณสามารถขอน้ำฟรี ได้ตลอดเวลา24\ชม แต่ที่นี่ไทยแลนด์ ขอน้ำเพิ่ม จ่ายตังค์ คร่า คุณเลือก รร ดีดี แบ้วขอน้ำ บริการ 24 ชม ดีดี ดีกว่า เอา รร ที่มีความเป็นมือ อาชีพ ดีกว่า นะ เราเตือนไว้แล้ว อาหาร ส่ง ทางสิงคโปร์ แล้วแต่ จนท คอยดูแลขึ้นมาส่ง 24 ชม สั่งไวน์ เบียร์มาทานได้ แต่ที่นี่ NY city hotel ทุกอย่างเสมือน คุณเป็นโรคติดต่อ กินเป็นเวลาเสมือนนักโทษ อาการหนัก อาหาร เสมือน ของบริจาค ตามโรงทาน คุณสั่งกินเองยังต้องประวิงรอเวลา ตามกำหนดเพื่อรอส่ง สั่งน้ำปั่น เช้ารอส่ง เย็นมืด ทุ่มนึงถึงได้กินชาไข่มุก ก้อไม่ใช่นะ มีมด แมลง ในห้อง นอนๆอยู่มดเดินมาตามกำแพงเต็มไปหมด ขอผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือสั่งอะไร ค่อนข้างยาก ประสานงานช้า น่าจะตายก่อน ถึงมือหมอ น้ำหาซื้อกินเอง คุณพระ
ระบบการจัดการดูแลระบบการจัดการดูแลหรือระบบการให้บริการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ทุกทุกอย่างเป็นเหมือนตามราคาที่จ่ายดังนั้นคุณจงจ่ายในทางเลือกที่เยอะกว่าและได้ความสบายใจถึงแม้ส่วนต่างจะมากกว่านิดหน่อยแต่เราขอแนะนำด้วยความสัจจริงว่าคุณควรเลือก ที่อื่น เพื่อการกักตัว แบบ ถูกต้องตามหลัก iso หรือ ระบบ สาธารณสุข ที่ดูเป็นมืออาชีพไม่แปลกใจที่กลับมาไทยหรือ อยู่ ตปท แล้ว ยอดยังคงพุ่ง สูงในการติดเชื้อ
1.5 Deluxe Room
正数
负面的
- 工作人员都很好，但他们被这种疯狂的政府监管所束缚......
- 为什么给我们，怕我们像我们是政治犯。不要忘了辉瑞疫苗。我们注入每一个人知道，还有就是可以传染给其他人，但觉得害怕甚至是持有现金的风险。。所以无聊
拜托了，相关机构也可以定单货到付款。大家吃的一样，吃的多，吃的少。谢谢。。希望你能理解这个问题，领导。
2.3 Deluxe Room
正数
负面的
- 员工很好，但英语很差
- 所有房间的阳台
- 微波
- 您可以从grab或foodpanda订购食物（但您需要一个泰国电话号码）
- 工作人员会为你去 7/11 但你必须先把钱转给他们
- 房间不是那么干净..我的浴室里有一个脏浴帽
- 这不是我最初的酒店预订。起飞前 2 天，我的酒店告诉我他们要把我转移到纽约市。我不会选择它。
- 房间里有很多小昆虫和蜥蜴
- Wifi 非常差。很不靠谱。并且您只能将一台设备连接到 wifi。这意味着您无法连接手机和计算机。
- 食物非常不健康。每样东西都有这么多的脂肪和油。我要求不吃肉或奶制品并继续得到它。每顿饭都会有米饭，一个人吃太多了。如果您想要与厨房不同的东西，他们不会这样做。很多次我要水果，但从未得到它。如果你是纯素食者或素食者，并且有任何形式的健康意识，你会像我一样挣扎
- 食物的时间出现在不同的时间。有时你在 11:30 吃午饭，有时在 2 点吃午饭
- 他们向你收取水费......一开始你会得到一些，但是一旦你出去，你需要给他们转账，他们会再寄给你一些。
尽可能多带些食物。但老实说，我肯定会花额外的钱并留在其他地方。不是很干净，到处都是蜥蜴。
3.3 Deluxe Room
正数
负面的
- 大房间。
- 大阳台。这让很多事情变得更好。呼吸新鲜空气的可能性是额外的。
- 良好而安静的空调。
- 大多数日子里食物还可以。品种不多。几乎每顿饭，包括早餐，一桶米饭。有时甚至是太多的食物。即使质量不是最高的。
- 当您致电接待处时，工作人员非常友好，并会尽力提供帮助。
- 我还要感谢 ASQ 的护士在我需要时帮助我，包括在我感到胃不舒服时两次给我送药。 Covid测试进行得很顺利。
- Wi-fi 速度和连接都很弱。多次崩溃。您只能连接到每个房间的设备。
- 门口的守卫有点粗鲁。这让你觉得你在军队里。
鉴于 ASQ 隔离的目标，这家酒店的价格合理。酒店位于曼谷的郊区，这对我来说更好，因为从阳台上可以看到很多开阔的空间和绿色的大自然，背景是一些建筑物，您可以在那里放松身心。而不是城市中心的混凝土和玻璃墙。
2.6 Deluxe Room
正数负面的
WIFI 很糟糕，我错过了在线课程，接待处的工作人员几乎不能用英语交流
0.9 Deluxe Room
正数负面的
- 食物还可以，但不是那么另类。
- 14 天您可以享用相同的欧陆式早餐。
- 不提供仅用于微波炉的塑料碗
- 要求某事时没有回应，因为他们说他们不能做太多。
- 如果你不喜欢枕头，那就是他们没有多余的。如果您有任何偏好，请自备。
我认为这家酒店还可以，可以忍受，但下次我想为比这更好的东西支付更多费用。
2.9 Deluxe Room
正数负面的
纽约市对于ASQ的Wifi竞争而言并不是一个不错的酒店，而且距离市区仅几步之遥。我总体上给了3星。
1.4 Deluxe Room
正数负面的
- 老，肮脏的酒店。
- 食物非常基础和平淡。
- 不含餐的饮料，早餐除外，您将获得150毫升或豆浆，YUK！
- 床很辛苦。
- 几乎没有人说英语。
- 承认他们主要是吸引泰国客人，这表明。因此，从根本上说，它们是试图成为ASQ的SQ。
- 所有以泰文或中文提供的信息，
- ASQ广告的谎言。没有迷你吧，没有国际频道（只有泰国10个频道），没有43英寸液晶电视。
- 房间闻起来像烟。
- 壁虎生活在热水锅下。
- 叫您下来进行COVID测试，但他们关闭了电梯。当您走下楼梯时，他们会大喊“不，不，不”，所以我大喊：“考验考验，考验考验！”然后他们说好，然后将我指到护士所在的停车场。
- 直到我进行第二次COVID测试之前才允许我离开房间。我有一个故事！
- 美式早餐，1个鸡蛋，3个热狗，面包和150毫升豆浆。
- 没有要点菜的菜单，必须吃它们能为您提供的食物。
请勿在纽约市区游玩！！！当我到达房间时，打给我的第一件事是我的房间，这不是我所要求的，因此我已经知道这个地方将是一个问题。然后食物很烂！我午饭前到那里，所以我的第一顿饭是面条和甜点。我要泰式炒河粉做晚饭，没吃，因为他们没有食材。他们有餐厅。哪种自尊的泰国餐厅没有Pad Thai的食材？？？因此，他们第二天晚上，下一个晚上，下一个晚上和下一个晚上把它送给我吃晚饭。是的，我让泰式炒河粉吃了四个晚上！！！到这个时候，我妻子开始打电话给酒店投诉。经理很抱歉，他给我寄了一个比萨饼和一袋带假黄油的大蒜面包。然后第二天晚上，令我惊讶的是，我又得到了披萨...。完全一样的披萨，火腿和菠萝！首先，大多数美国人不喜欢比萨饼上的菠萝，我们喜欢意大利辣香肠，而且我们不喜欢像Pad Pad一样多次吃相同的东西！所以我终于打电话给他们，并告诉他们不要再给我发送Pad Thai和披萨！我告诉我妻子这件事，她又抱怨了一些。这次，她获得了4000泰铢的折扣，并得到了业主的认可。所以最后我只是接受了我的命运，告诉我妻子不要再打电话给他们，我决定吃掉他们带给我的所有垃圾。他们给了我很多泰式炒河粉，我吃了好几天，所以如果我不能吃他们送给我的东西，我就可以待命。因此，一切都结束了，我出院了，几天后，我的妻子接到了所有者的电话，说我欠他们钱，因为我“要求”进行第二次COVID测试。没有人要求进行更复杂的考验！！！考验吸！！！我说我从来没有要求过第二次COVID测试，他们只是打电话给我，告诉我下来参加我的测试。记住，我告诉过您，他们在我的第一个负面COVID测试后没有放过我。然后他扬言要对我和我的妻子报警，并从她的帐户中取出6000泰铢。她说你触摸我的帐户，我会打电话给我！！！他感到震惊，不知道该说些什么。然后他扬言要移民给我。我只是笑了，告诉我的妻子阻止他们的电话。几天后，有人打来电话。一位女性，试图与我的妻子谈判。我最后告诉她，告诉他们我们将退还2000泰铢，就这样，我们完成了。他们同意了，此后我再也没有收到他们的消息。不要住在纽约市度假胜地！！！
2.8 Deluxe Room
正数负面的
- 由于员工英语说得不太好而难以沟通
- 大多数信息仅以泰语和中文提供
- 我入住期间房间没有打扫
- 入住期间没有干净的床亚麻
- 食物别无选择
- 从7/11起只能通过银行转帐订购商品（对泰国人来说很棒，而外国银行的乐趣不那么多）
ASQ基本上就像一间豪华监狱。我知道并接受来到这里时的想法。但是尤其是因为我的gf在我期望更好之前就经历了它。 11个晚上没有干净的亚麻床单很长（我有两张单人床，所以中途换了床），大多数食物是鱼/虾/鱿鱼。我不是很喜欢，但是别无选择。因此，请食用或饿着。客房服务无济于事，因为他们每天只送1次。因为大多数员工不会说英语，所以将基本的东西送到您的房间是一个问题。例如：我用完了卫生纸和饮用水。接了几个电话，线路消息（这是一个类似WhatsApp的应用程序，没有它，您在泰国就遇到了问题）和8个小时！为拿到它，为实现它。幸运的是，我有泰国朋友帮助我进行翻译和订购等工作，否则那将是一段糟糕的时光。太老实了，我没有选择这家酒店，但是我预订的酒店在我乘飞机的三天前将我转移到了这里。因此请记住，您不一定总能得到所需的收益
0.9 Junior Suite
正数负面的
- 糟糕的Wi-Fi。
- 不好的食物。
- 没有信号。
- 不了解基本ASQ
- 穿制服的员工。
- 没有英语。
- 没有时间离开房间。
- 忘记测试两次。
- 无法遵循食物订单。
- 虚假广告房间
- 酒店收到房钱，然后提价。
- 7天后无新毛巾。
这是一个糟糕的时光。请。花更多钱或只是去其他地方。
工作人员很好，但是一无所知。好的固然好，但我们需要可以做基础的人。
2.3 Junior Suite
正数负面的
请改善互联网，因为来到ASQ的客人需要互联网进行娱乐和商务活动。到目前为止，食物还可以。