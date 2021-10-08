AQ酒店客房总数 250 卧室
伙伴医院 Sukavej Hospital
Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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金光豪华设计酒店位于邦博。离假设大学距离素万那普校区 4 公里，提供带餐点的住宿。室外游泳池和健身中心住宿提供各种便利设施，提供24小时前台和班车服务。酒店提供客房服务和免费无线网络连接。
酒店的所有客房都装有空调。平面卫星电视和私人浴室电吹风并提供免费洗浴用品。房间里有一张办公桌和一个水壶。
酒店提供带桑拿浴室和儿童游乐场的四星级住宿。
最近的机场是素万那普机场。距离酒店15公里。
便利设施/功能
- 通过实时 RT-PCR 进行 COVID-19 测试（3 次）。
- 酒店和医院之间的 24 小时救护车接送服务。
- 通过视频通话免费进行初步评估。
- 日常健康监测。
- 房间里有口罩、酒精凝胶和温度计。
- 如果 COVID-19 检测呈阳性，则可以入院。
- 高速无线网络。
- 32 英寸电视（卫星频道）。
- 分体式空调。
- 全膳食包括早餐、午餐和晚餐。
- 从廊曼或素万那普国际机场到酒店的机场接机服务。
- 24小时待命护理服务。
如果您是金光大道豪华设计酒店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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4.5 Superior - 1 Bedroom
正数
负面的
- Big balcony and nice view. Vegetarian meals 3 times a day without extra charge. Big and nice room, good bed, beautiful walls painting, an abstract picture on the wall. TV on the table, not too high on the wall. Fridge, kettle, tea/coffee, dry noodles - complimentary. Nice furniture, nice floor, and curtains. Very nice staff, they were bringing delivery from 7/11 for me Very quickly and communicating Very nicely! I wish them all the very best! ) Plus perfect transfer from the airport.
- Unfortunately not everything was clean in my room. The floor and the bed were nice, but I found a lot of previous guests' hair in the bathroom, storage of empty bottles in the cupboard, and the dirty aircon. I cleaned it myself. I was also washing my pillowcases because during my 14 days staying the hotel didn`t change bedsheets. Even though I requested. The food. It was always cold, I guess because the restaurant put it in boxes long before meals time, and deliver it to the rooms much earlier schedule. The dinner time is at 18.00, but the food was under the door at 16.45. The dirty food boxes were staying in the corridor for hours, and collected maybe ones a day. TV. Just Thai channels! I found only 3 non -Thai: France-24, and two Chinese channels. I think that hotel, which is charging 2000 baht per night could buy an International TV channels pack, it`s not so expensive. Or - install Smart TVs in rooms.
I would do recommend this hotel. Yes, not everything, and AQ measures are not perfect, but the price was good, the room and service are very good, and I liked staying in this hotel. Thank you! )
4.7 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
谢谢你的工作人员，他们非常乐于助人，我要求他们做的一切几乎立即完成 我对他们的反应速度印象深刻我非常感激
3.7 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
我会向任何正在寻找带阳台的廉价房间的人推荐这个地方。下次虽然我可能会升级到更好的房间。
2.4 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
- 黑暗的房间和很多灰尘
- Wifi太可怕了:(
- 工作人员从不接听客房电话
我搬到这里是因为以前的旅馆变成了临时医院。以前的酒店价格更低更好，我得到了很好的服务。在这里，我只对食物感到满意。我不明白为什么他们从不接听我的房间电话。万一，如果我遇到紧急情况，谁会知道？
4.0 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
我不能出去散步，所以这是泰国的规定。我想这是很好的隔离酒店，不贵
2.7 Deluxe - 1 Bedroom
正数负面的
- 不适合素食。只有一个英语电视频道每 30 分钟重复相同的新闻......非常令人失望。
我推荐因为有一些美妙的日落。小阳台大受好评。如果你能负担得起，那么几千个浴室就入住带阳台的酒店。问房间看Bkk看日落
4.3 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
除了WiFi，我没有任何抱怨。当我给他们发消息时，工作人员总是很乐意提供帮助。隔离永远不会是轻松的窥视
3.3 Deluxe - 1 Bedroom
正数负面的
相当的环境。
非泰语需要更多多语种电视广播。
对管理流行病的程序感到满意，
2.3 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
我们需要在机场等待近一个小时，以等待其他未到的客人。我们得到的第一个房间简直太糟糕了。橱柜散落并且脏了。
在我们坚持要搬到一个更好的房间后，我们得到了一个至少更干净且橱柜没有破裂的房间。我不推荐这样做，特别是因为对于我们来说，来自西方的食物几乎是不可食用的。
1.2 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
- 员工更乐于助人
- 食物冷而不要加香料。感觉像监狱里的食物
- 酒店不让我只用泰国银行转账用信用卡支付客房服务，但我是旅游者，所以我怎么有泰国银行帐户？
- 仅通过银行转账不能用现金购买7项11件商品
- 酒店不只喝水。您尝试停留1周，没有喝些甜的东西
酒店损害我的健康
几天后我不能上厕所，因为食物不好
酒店只提供泰国冷食。酒店不应该为法朗出售套餐。仅适用于当地居民。
酒店从不给泰式炒河粉或美味的东西。
2.8 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
由您决定，如果您预订此酒店，那么当我在这家酒店时，那里的人数很少，非常安静
3.4 Superior - 1 Bedroom
正确生活所需的一切。
由于连接数量的原因，白天互联网无法使用。如果您不想感到无聊，您可能需要白天睡觉，晚上醒着。
正确的住宿。
5.0 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
非常感谢您所做的一切，您非常友善，食物也非常好，而且比我所需要的阳台还多。我也可以吸烟top
2.4 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
- 办理登机手续时的信息不好，必须自己找。第5天后，我要求我在放松的地方度过一天的时光，被告知要打电话，但什么都没发生。因此，我决定除了获得Covid测试外不离开房间。
- 食物虽然足够，但总是很冷，而且味道都一样。租用微波炉的价格为2000泰铢！您可以在Tesco Lotus上以1500的价格购买一台。开个玩笑food如果他们不能提供热食，应该在每个房间放一个。 14天相同的早餐（香肠，鸡蛋和米汤）。
- 咖啡用完后，我被告知要在7/11支付额外费用或订购。 😤
- 但是无论如何，您得到的是您所支付的。
因此，您最好多花几千个洗个澡，并度过一个愉快的假期。祝大家一切顺利。
3.9 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
良好的管理。不错的住宿地点。不错的个人和食物还不错，风景很好.............
3.6 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
- 如果您喜欢吃鸡肉，那有时一天要吃两次鸡，但是多吃点鸡将是件好事！！！不要误会我的意思，质量和味道都很好
Happyyyyyy今天要出去yessssssss，并鞭打每一个做隔离的人都要坚强；-)）））））））
3.9 Superior - 1 Bedroom
服务很好
员工很好
房间干净
食物很好
但
需要更多泰国人的辛辣食物
3.8 Superior - 1 Bedroom
正数
负面的
- 美味的饭菜。而且由于它位于曼谷CBD之外，因此氛围真正令人放松，放松和舒缓。我的房间正对着绿树成荫的栅栏和开放的栅栏，我很喜欢。
- Wifi很可悲，有几天它一直保持断开连接数小时。 16天之内没有人来打扫房间，我的房间里有两张床，所以一周后我换了床。我还必须提出的另一项投诉是，第一天我发现6包免费速溶咖啡袋意味着每天不到一半，当这些完成时，我要求更多，我被告知如果我需要一些，我将不得不购买更多的速溶咖啡。 。我希望未来的客人每天至少可以留一小包咖啡，如果不多的话。
住在这家僻静的酒店很高兴。从第六天开始，我每天要有一个小时的隔离检疫时间，以便出去闲逛。那里有整齐的草坪和游泳池，那里的人可能不会游泳，但会感到寒冷。我想说的是路is是一家不错的酒店，提供优质的食物，舒适的环境，wifi差的地区和一般的服务。他们经常在午餐和晚餐时提供补充水果，小蛋糕，房间里有水壶来煮咖啡，茶或面条。早餐很好，您可以选择，但是无论您要泰式还是英式，都必须通过Line应用程序告知接待处。餐厅也非常好，价格合理，但正如我所说，餐厅提供的食物ASQ包是如此美味，足以让我需要订购任何东西。总体而言，这段经历非常棒，我享受了无啤酒的16天。等不及明天早上去这个星球上我最喜欢的城市，曼谷-以及在Khaosan Road的冰冷的Chang;）
3.8 Superior - 1 Bedroom
正数负面的
接待处非常温柔，友善和乐于助人。那里的人很好！我认为餐厅可以有电话（他们只有电话可以订购其他食物）。
3.8 Superior - 1 Bedroom
ASQ价格为29,000泰铢。当您入住酒店时，他们没有提供太多基本信息。我在第一天就意识到，我不知道什么时候可以得到食物，何时进行Covid测试，是否要打扫房间，如何从7-11订购等等。
每天大约八点，十二点和四点三点食物到达那里。它们还提供新鲜水果。有时候，尽管如此，我们想和酒店中的其他人一起思考采用什么逻辑来取得成果？因为有时大多数居民都会装满一个装满水果的大箱子，而我却没有。 😀但是我发现这很有趣。 （我从未错过过口粮中的成果。）
房间很宽敞，有您需要的一切，宽大的床，水壶，电视，带小冰柜隔间的冰箱，房间一侧的大水槽（方便洗衣服），热水淋浴等。
当我进来时，有很多饮用水瓶，速溶咖啡，茶，方便面，耳朵清洁棒，浴帽，洗衣粉，洗洁精，洗手液，手套，牙膏，牙刷和碎屑。
您可以使用Line App或致电酒店电话与酒店员工进行业务往来。有时，消息没有得到答复，或者经过漫长的等待后仍未收到答复，但是现在急什么呢？但是，我建议如果您需要某些东西，请在空间用完之前先订购所需的空间，并留出时间让事情发生。实际上，我的所有愿望迟早都会实现，有时需要更多的努力，有时却需要更少的努力。通常，对该消息的响应可能是“ ok”，然后您的请求是否会发生还有待观察，我发现通常这种“ ok”意味着您的愿望将会实现，您只需要等待几个小时。如果未实现，请抓住电话并致电工作人员。许多工作人员的英语说得不好或听不懂，所以在了解我之前，电话可以由三名不同的工作人员分发。
在第5天和第12天进行了Covid测试。护士打电话给前一天下午，并告知一天中的时间。然后，当我被允许下楼去做测试时，护士再次打电话给我。结果是第二天下午通过电话收到的。在获得第一个测试结果后，我每天有一个小时的户外活动时间，必须在前一天从护士那里预定。在第一个测试结果之后也可以进行房间清洁，也可以通过电话从护士那里预订。
我推荐这家酒店，如果您不希望奢侈，但如果您希望拥有一家可以居住食物的基本酒店，那我会推荐。我认为这只是一家普通的三星级泰国酒店。
我建议其他人考虑一下，两周的酒店房间，三星级的酒店通常要花多少钱。通常，这个价格甚至不包括食物，可能还包括某种早餐，但质量却不如这些ASQ菜肴。但是，现在，此ASQ价格包括酒店客房，一日三餐，机场班车，24/7的护士，两次Covid测试……等等。
如果您对食物不挑剔，并且正在寻找没有豪华却带有阳台的普通酒店客房，那么我建议您这样做。