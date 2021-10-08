美味的饭菜。而且由于它位于曼谷CBD之外，因此氛围真正令人放松，放松和舒缓。我的房间正对着绿树成荫的栅栏和开放的栅栏，我很喜欢。

Wifi很可悲，有几天它一直保持断开连接数小时。 16天之内没有人来打扫房间，我的房间里有两张床，所以一周后我换了床。我还必须提出的另一项投诉是，第一天我发现6包免费速溶咖啡袋意味着每天不到一半，当这些完成时，我要求更多，我被告知如果我需要一些，我将不得不购买更多的速溶咖啡。 。我希望未来的客人每天至少可以留一小包咖啡，如果不多的话。

住在这家僻静的酒店很高兴。从第六天开始，我每天要有一个小时的隔离检疫时间，以便出去闲逛。那里有整齐的草坪和游泳池，那里的人可能不会游泳，但会感到寒冷。我想说的是路is是一家不错的酒店，提供优质的食物，舒适的环境，wifi差的地区和一般的服务。他们经常在午餐和晚餐时提供补充水果，小蛋糕，房间里有水壶来煮咖啡，茶或面条。早餐很好，您可以选择，但是无论您要泰式还是英式，都必须通过Line应用程序告知接待处。餐厅也非常好，价格合理，但正如我所说，餐厅提供的食物ASQ包是如此美味，足以让我需要订购任何东西。总体而言，这段经历非常棒，我享受了无啤酒的16天。等不及明天早上去这个星球上我最喜欢的城市，曼谷-以及在Khaosan Road的冰冷的Chang;）