PHUKET TEST & GO

Вилла Самира - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
Обновление February 23, 2022
Villa Samira - Image 0
Villa Samira - Image 1
Villa Samira - Image 2
Villa Samira - Image 3
Villa Samira - Image 4
Villa Samira - Image 5
+32 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Вилла Samira с захватывающим видом на океан - это рай на склоне холма с шестью спальнями в охраняемом поместье недалеко от пляжа Камала, который идеально подходит для семей или групп. Пройдите через его волшебную входную арку и найдите 17-метровый бассейн и джакузи, роскошные зоны отдыха в помещении и на открытом воздухе, медиа-комнату с экраном для проектора, игровую комнату с бильярдным столом, спа-комнату, а также современную кухню и столовую. Команда штатных сотрудников, в том числе шеф-повар, предлагает дружелюбное пятизвездочное обслуживание, а многие островные развлечения, включая прогулки на яхте, гольф и пляжи с мягким песком, находятся рядом. Идеально подходит для расслабляющего тропического отдыха или особого события.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Вилла Самира , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Вилла Самира
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

Kamala, Phuket, Thailand

Отели-партнеры

Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Paresa Resort Пхукет
8.8
рейтинг с
671 отзывы
Из ฿-1
Вилла Нака Пхукет
8.5
рейтинг с
1865 отзывы
Из ฿-1
Wyndham Grand Phuket Kalim Bay
8.6
рейтинг с
1413 отзывы
Из ฿-1
Хаятт Ридженси Пхукет Резорт
8.1
рейтинг с
873 отзывы
Из ฿-1
The Pe La Resort Пхукет
8.5
рейтинг с
86 отзывы
Из ฿-1
Cape Sienna Gourmet Hotel & Villas
8.4
рейтинг с
3640 отзывы
Из ฿-1
В отеле Камала
8.9
рейтинг с
130 отзывы
Из ฿-1
Пальмы Камала
8.5
рейтинг с
239 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU