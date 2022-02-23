Вилла Самира - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Вилла Samira с захватывающим видом на океан - это рай на склоне холма с шестью спальнями в охраняемом поместье недалеко от пляжа Камала, который идеально подходит для семей или групп. Пройдите через его волшебную входную арку и найдите 17-метровый бассейн и джакузи, роскошные зоны отдыха в помещении и на открытом воздухе, медиа-комнату с экраном для проектора, игровую комнату с бильярдным столом, спа-комнату, а также современную кухню и столовую. Команда штатных сотрудников, в том числе шеф-повар, предлагает дружелюбное пятизвездочное обслуживание, а многие островные развлечения, включая прогулки на яхте, гольф и пляжи с мягким песком, находятся рядом. Идеально подходит для расслабляющего тропического отдыха или особого события.