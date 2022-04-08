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Пела на тайском языке означает время, особое время. Цель курорта Pela Resort состоит в том, чтобы, как только вы прибываете на наш курорт, время почти останавливается, расслабляйтесь и наслаждайтесь отдыхом в люксах в бухте Камала на Пхукете.

Расположение курортного отеля Pela, его интерьер, сады и безупречный сервис, а также близость ко всем достопримечательностям. Подковообразный залив Камалы тянется к северу от мыса более чем на 1 км, а деревня с супермаркетом, магазинами, рынком свежих продуктов, банками и ресторанами находится всего в 10 минутах ходьбы от отеля.