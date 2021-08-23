PHUKET TEST & GO

Wyndham Grand Phuket Kalim Bay - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
1413
Обновление March 15, 2022
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2 ОТЗЫВЫ

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Wyndham Grand Phuket Kalim Bay - это удобно расположенный отель в Патонге. Центр Патонга, где расположены знаменитые ночные клубы на Бангла-роуд и торговый рай - торговый центр Jungceylon, находится всего в 10 минутах езды, а пляж Камала - примерно в 4 км от отеля. С другой стороны, международный аэропорт Пхукета находится всего в 50 минутах езды от отеля Wyndham Grand Phuket Kalim Bay. Трансфер от / до аэропорта может быть организован за дополнительную плату.

Пятизвездочный отель Wyndham Grand Phuket Kalim Bay расположен на краю утеса с потрясающим видом на Андаманское море. К услугам гостей 2 открытых бассейна, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Разнообразные блюда, коктейли и другие напитки можно отведать в ресторане, кафе, детской зоне и сауне.

194 номера для некурящих хорошо оборудованы современными удобствами и комфортом. Они оснащены телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В собственных ванных комнатах есть ванна или душ, а также бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Также к вашим услугам просторные люксы с собственным бассейном на террасе. Wyndham Grand Phuket Kalim Bay идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

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Счет
4.8/5
Отлично
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
2
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇰🇼Ali Altabeekh

Проверено на 23/08/2021
Прибыл 14/08/2021
4.8 Pool Suite
Положительные
  • Great location. Very friendly staff. Great views. Not too far from center.
Отрицательные
  • The pool water is a bit too cold to swim in.

This is my third time to visit Phuket. This is so far the best hotel I’ve stayed in. It’s got great ocean views and staff being so friendly makes it all worth considering. I would stay here again.

🇨🇭Peter Hohl

Проверено на 10/08/2021
Прибыл 18/07/2021
4.8 Villa with Pool and Ocean View
Положительные
  • Очень приятный и услужливый персонал, особенно, обслуживание в номерах было невероятно приятным, и я искал любую возможность, например, попробовать Campari Orange.
  • Номер был более чем фантастическим .. очень просторный, с потрясающим видом на море и залив Калим .. просто отличный .. с небольшим бассейном для детей.
  • Очень хорошее расположение отеля, чтобы отправиться куда угодно и исследовать регион и некоторые невероятные пляжи.
  • (аренда автомобиля или мотоцикла может быть очень полезной
Отрицательные
  • К сожалению, выбор завтрака "шведский стол" был довольно ограниченным (возможно, из-за начала песочницы)
  • Вы можете видеть, что часть структуры отеля пострадала во время блокировки с момента запуска Corona.
  • К сожалению, многие объекты были закрыты в то время, когда мы находимся там.

Цена и качество невероятно хороши. Мы всегда будем рекомендовать это место для проживания. Как мы уже упоминали, расположение очень хорошее перед пляжем Патонга для исходящей руды, у вас есть много маленьких ресторанчиков, где можно пообедать, или отправиться на юг и исследовать множество разных мест. для этого очень пригодится аренда авто или мотоцикла.

Адрес / Карта

8-18/19 Moo 6 Kamala, Kathu, Phuket, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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