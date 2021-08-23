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Wyndham Grand Phuket Kalim Bay - это удобно расположенный отель в Патонге. Центр Патонга, где расположены знаменитые ночные клубы на Бангла-роуд и торговый рай - торговый центр Jungceylon, находится всего в 10 минутах езды, а пляж Камала - примерно в 4 км от отеля. С другой стороны, международный аэропорт Пхукета находится всего в 50 минутах езды от отеля Wyndham Grand Phuket Kalim Bay. Трансфер от / до аэропорта может быть организован за дополнительную плату.

Пятизвездочный отель Wyndham Grand Phuket Kalim Bay расположен на краю утеса с потрясающим видом на Андаманское море. К услугам гостей 2 открытых бассейна, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Разнообразные блюда, коктейли и другие напитки можно отведать в ресторане, кафе, детской зоне и сауне.

194 номера для некурящих хорошо оборудованы современными удобствами и комфортом. Они оснащены телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В собственных ванных комнатах есть ванна или душ, а также бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Также к вашим услугам просторные люксы с собственным бассейном на террасе. Wyndham Grand Phuket Kalim Bay идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.