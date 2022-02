Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Хаятт Ридженси Пхукет Резорт в приоритетном порядке, и Хаятт Ридженси Пхукет Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в Камала, Hyatt Regency Phuket Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Всего в 28 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Hyatt Regency Phuket Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. В отеле есть ресторан, химчистка, экскурсии, бизнес-центр и услуга парковщика, чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт. Отель предоставляет трансфер до главного общественного пляжа Камала, который находится в непосредственной близости. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Фитнес-центр, открытый бассейн, спа-салон и детский клуб отеля - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Курортный отель Hyatt Regency Phuket с идеальным расположением и соответствующими удобствами является идеальным выбором.

