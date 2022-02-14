PHUKET TEST & GO

Хаятт Ридженси Пхукет Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
873
Обновление February 14, 2022
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Удобно расположенный в Камала, Hyatt Regency Phuket Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Всего в 28 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Hyatt Regency Phuket Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. В отеле есть ресторан, химчистка, экскурсии, бизнес-центр и услуга парковщика, чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт. Отель предоставляет трансфер до главного общественного пляжа Камала, который находится в непосредственной близости. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Фитнес-центр, открытый бассейн, спа-салон и детский клуб отеля - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Курортный отель Hyatt Regency Phuket с идеальным расположением и соответствующими удобствами является идеальным выбором.

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Адрес / Карта

16/12 Moo 6, Tambon Kamala,Amphur Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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