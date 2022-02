Villa Samira - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Villa Samira, met een spectaculair uitzicht op de oceaan, is een toevluchtsoord op een heuvel met zes slaapkamers op een beveiligd landgoed in de buurt van Kamala Beach, ideaal voor gezinnen of groepen. Stap door de magische toegangsboog en vind een 17 meter lang zwembad en jacuzzi, weelderige binnen- en buitenloungeruimtes, een mediaruimte met projectiescherm, een speelkamer met een pooltafel, een sparuimte en een moderne keuken en eetkamer. Een team van fulltime medewerkers, waaronder een chef-kok, biedt vriendelijke vijfsterrenservice, terwijl vele eilandlekkernijen zoals jachttochten, golf en zachte zandstranden binnen handbereik zijn. Perfect voor een ontspannen tropische vakantie of een speciale gebeurtenis.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels