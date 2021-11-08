PHUKET TEST & GO

Вилла Нака Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
1865
Обновление February 8, 2022
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+38 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
5% ДЕПОЗИТ
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Вилла Нака Пхукет в приоритетном порядке, и Вилла Нака Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в Пхукете, The Naka Phuket Villa является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Не менее исключительным является легкий доступ к бесчисленным достопримечательностям города и его достопримечательностям. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Чтобы назвать некоторые из удобств отеля, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, бесплатное подводное плавание и каякинг на нашем пляже, мини-маркет. В отеле 95 прекрасно оборудованных гостевых вилл, многие из которых включают ЖК-телевизор, доступ в Интернет, частный бассейн и ванну. В течение дня гости могут наслаждаться расслабляющей атмосферой частного пляжа, фитнес-центра, сауны, открытого бассейна. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в отеле Naka Phuket Villa.

Удобства / Особенности

  • ETC. Wiwa Restaurant, Heha Kid Club, Main Pool Olympic Size, Meka Sky lounge
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Счет
4.1/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Вилла Нака Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇨🇭Jackie DIEP

Проверено на 08/11/2021
Прибыл 31/10/2021
4.1 One Bedroom Pool Villa Partial Sea View
Положительные     
  • Beautiful hotel, big private pool huge villa.
  • The staff was amazing know your name and u prefers. You will have your private space there.
  • Big resort pool.
Отрицательные
  • U always need a cap to go somewhere because this resort is huge.
  • The beach was full with plastic things (trash, plastic toys, syringes).

We love the hotel and the staff they was so helpful in all concern we have. We would love to come again to this hotel when we come to phuket but please clean the beach!

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

1/18, 1/20 Moo 6,Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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