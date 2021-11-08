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Удобно расположенный в Пхукете, The Naka Phuket Villa является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Не менее исключительным является легкий доступ к бесчисленным достопримечательностям города и его достопримечательностям. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Чтобы назвать некоторые из удобств отеля, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, бесплатное подводное плавание и каякинг на нашем пляже, мини-маркет. В отеле 95 прекрасно оборудованных гостевых вилл, многие из которых включают ЖК-телевизор, доступ в Интернет, частный бассейн и ванну. В течение дня гости могут наслаждаться расслабляющей атмосферой частного пляжа, фитнес-центра, сауны, открытого бассейна. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в отеле Naka Phuket Villa.