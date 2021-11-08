Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Вилла Нака Пхукет в приоритетном порядке, и Вилла Нака Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.
Удобно расположенный в Пхукете, The Naka Phuket Villa является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Не менее исключительным является легкий доступ к бесчисленным достопримечательностям города и его достопримечательностям. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Чтобы назвать некоторые из удобств отеля, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, бесплатное подводное плавание и каякинг на нашем пляже, мини-маркет. В отеле 95 прекрасно оборудованных гостевых вилл, многие из которых включают ЖК-телевизор, доступ в Интернет, частный бассейн и ванну. В течение дня гости могут наслаждаться расслабляющей атмосферой частного пляжа, фитнес-центра, сауны, открытого бассейна. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в отеле Naka Phuket Villa.