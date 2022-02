Villa Samira - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Mit spektakulärem Meerblick ist die Villa Samira eine Oase mit sechs Schlafzimmern in Hanglage auf einem gesicherten Anwesen in der Nähe des Strandes von Kamala, ideal für Familien oder Gruppen. Treten Sie durch den magischen Eingangsbogen und finden Sie einen 17 m langen Pool und einen Whirlpool, prächtige Innen- und Außenbereiche, einen Medienraum mit Beamerleinwand, ein Spielzimmer mit Billardtisch, einen Spa-Raum und eine moderne Küche und ein Esszimmer. Ein Team von Vollzeitmitarbeitern, darunter ein Koch, bietet einen freundlichen Fünf-Sterne-Service, während viele Inselfreuden wie Yachtausflüge, Golf und weiche Sandstrände in der Nähe sind. Perfekt für einen erholsamen tropischen Urlaub oder ein besonderes Ereignis.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels