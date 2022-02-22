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Удобно расположенный в Пхукет, At Kamala Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Не менее исключительным является легкий доступ к пляжу и бесчисленным достопримечательностям, таким как памятник цунами, пляж Камала и море Фантастики Пхукета. Отель Kamala предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. К услугам гостей широкий выбор первоклассных удобств, включая Wi-Fi в общественных местах, обслуживание номеров и сейфы. Все номера оснащены продуманными удобствами для обеспечения непревзойденного комфорта, такими как кофеварка / чайник, балкон / терраса и ЖК-телевизор. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. At Kamala Hotel - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Пхукет.