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Предлагая качественные номера в романтическом районе Пхукета, пляжи и рестораны, Palms Hotel Kamala пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Центр города находится совсем рядом, а до аэропорта можно добраться за несколько минут. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как BS Collection, Boss Tailor, Tsunami Monument. The Palms Hotel Kamala предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, кухня, почтовые услуги. 30 комнат, расположенных на этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, детский бассейн, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. The Palms Hotel Kamala идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.