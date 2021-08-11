PHUKET TEST & GO

Пальмы Камала - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
239
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пальмы Камала в приоритетном порядке, и Пальмы Камала будет получать оплату напрямую от вас.

Предлагая качественные номера в романтическом районе Пхукета, пляжи и рестораны, Palms Hotel Kamala пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Центр города находится совсем рядом, а до аэропорта можно добраться за несколько минут. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как BS Collection, Boss Tailor, Tsunami Monument. The Palms Hotel Kamala предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, кухня, почтовые услуги. 30 комнат, расположенных на этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, детский бассейн, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. The Palms Hotel Kamala идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇵🇹Susana Contreiras Fairhead

Проверено на 11/08/2021
Прибыл 26/07/2021
4.5 2-Bedroom Suite Pool Access (Room only)
Положительные     
  • Large and comfortable apartments
  • Very friendly service
  • Food available and delivered fast on request
  • 2 mi away from Kamala beach
  • restaurants and shops by doorstep
  • Quiet place with good swimming pools for children, low pool and deep pool seperate
  • Rooms cleaned daily with coffee and water including
Отрицательные
  • Nothing
  • Wifi went down a couple of times but not for long

We loved our stay here, we were very well looked after by all staff. This hotel is in a great position close to the beach and many open restaurants and shops. We extended our stay and we highly recommend this aparthotel.

Адрес / Карта

88/6, Moo 3, Kamala Beach Road, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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