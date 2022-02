Villa Samira - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Avec une vue spectaculaire sur l'océan, la Villa Samira est un havre de paix de six chambres dans un domaine sécurisé près de la plage de Kamala, idéal pour les familles ou les groupes. Traversez son arche d'entrée magique et découvrez une piscine et un jacuzzi de 17 m, de somptueux espaces de détente intérieurs et extérieurs, une salle multimédia avec écran de projection, une salle de jeux avec une table de billard, une salle de spa et une cuisine et salle à manger modernes. Une équipe de personnel à temps plein, y compris un chef, propose un service cinq étoiles amical tandis que de nombreux délices de l'île, notamment des excursions en yacht, du golf et des plages de sable fin, sont à portée de main. Parfait pour des vacances tropicales relaxantes ou un événement spécial.

