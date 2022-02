Paresa Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ocean Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 140 m² ฿98,034 - 7 Day Sandbox ฿82,395 - 5 Day Test & Go ฿66,056 - 4 Day Test & Go ฿36,878 - 2 Day Test & Go ฿19,139 - 1st Day Test & Go ฿19,139 - 5th Day Test & Go

Cliff Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 160 m² ฿127,356 - 7 Day Sandbox ฿106,830 - 5 Day Test & Go ฿85,604 - 4 Day Test & Go ฿46,652 - 2 Day Test & Go ฿24,026 - 1st Day Test & Go ฿24,026 - 5th Day Test & Go

Spa Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 210 m² ฿121,482 - 7 Day Sandbox ฿101,935 - 5 Day Test & Go ฿81,688 - 4 Day Test & Go ฿44,694 - 2 Day Test & Go ฿23,047 - 1st Day Test & Go ฿23,047 - 5th Day Test & Go

Two-Bedroom Ocean View Suite (Rates available until 30 APR 2022) 240 m² ฿182,490 - 7 Day Sandbox ฿152,775 - 5 Day Test & Go ฿122,760 - 4 Day Test & Go ฿65,430 - 2 Day Test & Go ฿33,615 - 1st Day Test & Go ฿33,615 - 5th Day Test & Go

Grand Residence Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 660 m² ฿151,302 - 7 Day Sandbox ฿126,785 - 5 Day Test & Go ฿101,568 - 4 Day Test & Go ฿54,634 - 2 Day Test & Go ฿28,017 - 1st Day Test & Go ฿28,017 - 5th Day Test & Go

Paresa Resort, «Небеса всех небес», - это поистине уникальный роскошный курорт в уединенном стиле, расположенный на склоне утеса в окружении пышных тропических лесов на прибрежной дороге «Миллионеры» между Патонгом и Камалой. Захватывающее расположение сочетается с панорамным видом на Андаманское море, заветным рестораном Michelin Plate, предлагающим настоящую интернациональную и аутентичную тайскую кухню, отмеченным наградами спа-салоном и индивидуальными услугами, предлагаемыми нашими ангелами. Все люксы и виллы имеют частные панорамные бассейны, обращенные прямо к океану и предлагающие до 4 спален. Уникальный, независимый и предлагающий максимальную релаксацию с непревзойденным видом на море и закат. ЛЮКСЫ, ВИЛЛЫ И РЕЗИДЕНЦИИ 42 роскошных и элегантно обставленных номера, каждый из которых предлагает уединение и панорамный вид на Андаманское море. Во всех номерах есть кровати размера "super king-size", балконы, частные бассейны и просторные ванные комнаты. • 18 люксов с бассейном у океана • 5 люксов с гидромассажным бассейном • 7 вилл Cliff Pool • 6 люксов с 2 спальнями и бассейном у океана • 6 вилл Grand Residence с бассейном ВИНО И УЖИН ТАЛУНГ ТАЙСКИЙ: захватывающие виды на океан, местные продукты и изобретательные тайские и международные повара создают незабываемые кулинарные моменты в нашем ресторане, отмеченном Мишлен. INFINITY POOL BAR: у главного бассейна с соленой водой можно заказать легкий обед, закуски и успокаивающие напитки. УЖИН НА ВИЛЛЕ: Наслаждайтесь максимальной конфиденциальностью на своей частной террасе с барбекю или избранными блюдами из кухни. РЕЦЕПТ: Наша кулинарная школа предлагает уроки и инструкции под руководством увлеченного шеф-повара курорта. СПА ОТ ПАРЕЗА Райское святилище с видом на море, предлагающее вдохновляющие тайские древние лечебные и расслабляющие процедуры.

Удобства / Особенности 24 часовое обслуживание

Частные яхты доступны для чартера

Бесконечный бассейн с оптоволоконным освещением

Энергетический пруд с розовым кварцем

Wi-Fi доступ в Интернет на всей территории курорта

IDD Телефон

Спа от Paresa

Фитнес клуб

Рецепт - Кулинарная школа кулинарного искусства

Андаманская галерея - библиотека, настольные игры и сувенирный магазин

Комната для переговоров

Организаторы свадеб и мероприятий

Бесплатный трансфер до Камалы

Прачечная / Химчистка

Принимаются все основные кредитные карты

Иностранная валюта

Доктор по вызову

