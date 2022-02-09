PHUKET TEST & GO

Центр оздоровления и детоксикации LifeCo Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
4
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1
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Центр оздоровления и детоксикации LifeCo Phuket - это оздоровительный центр, расположенный в 2 км от прекрасного пляжа Найтон, вдоль западного побережья Пхукета. В этом оздоровительном центре есть открытый бассейн. Во всех номерах есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер и отдельная ванная комната с душем. В оздоровительном центре LifeCo Phuket Well-Being Detox Centre гостям предлагается исключительный и уникальный оздоровительный отдых. В стоимость номера входит индивидуальная программа оздоровления и детоксикации, которая включает полную программу питания (3-х разовое питание), йогу, медитацию и другие варианты, такие как очищение толстой кишки. Кроме того, гости могут посетить паровую баню и инфракрасную сауну, а также восстановить силы с помощью различных массажных процедур. Отель также предлагает исключительный сервис для гостей с полупансионом, который включает два ежедневных питательных сырых веганских блюда.Центр оздоровления и детоксикации LifeCo Phuket находится всего в 25 минутах езды от пляжа Банг Тао и в 10 минутах езды от Пхукета. Международный аэропорт. Благодаря удобному расположению и индивидуальному обслуживанию, этот отель, несомненно, станет идеальным домом вдали от дома, где гости могут расслабиться, восстановить силы и исследовать Пхукет во время своего пребывания.

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Адрес / Карта

75 Moo3, Sakoo, Naithon, Phuket, Thailand, 83110

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