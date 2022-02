Le centre de désintoxication du bien-être LifeCo Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le LifeCo Phuket Well-Being Detox Center est une retraite de bien-être, située à 2 kilomètres de la magnifique plage de Naithon, le long de la côte ouest de Phuket. Cette propriété est une retraite de bien-être qui dispose d'une piscine extérieure. Toutes les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, de la climatisation et d'une salle de bains privative avec douche.En tant que destination de bien-être, le LifeCo Phuket Well-Being Detox Center s'engage à offrir à ses clients des expériences exceptionnelles et uniques axées sur la santé. Le tarif de la chambre comprend un programme personnalisé de santé et de désintoxication, qui comprend un programme de nutrition complet (3 repas par jour), du yoga, de la méditation et d'autres options telles que le nettoyage du côlon. De plus, les clients peuvent profiter d'un accès au hammam et au sauna infrarouge, et se ressourcer grâce à une gamme de massages thérapeutiques. L'établissement propose également un service exceptionnel aux clients avec une option demi-pension qui comprend deux repas nutritifs crus végétaliens par jour. Le centre de désintoxication LifeCo Phuket Well-Being se trouve à seulement 25 minutes en voiture de la plage de Bang Tao et à 10 minutes en voiture de Phuket. Aéroport international. Avec son emplacement privilégié et ses services personnalisés, cette propriété est sûrement une maison parfaite loin de chez soi où les clients peuvent se détendre et se ressourcer, et explorer Phuket pendant leur séjour.

