Das LifeCo Phuket Wohlfühl-Entgiftungszentrum - Phuket Sandbox Hotel

Das LifeCo Phuket Well-Being Detox Center ist ein Wellness-Retreat, das 2 Kilometer vom schönen Naithon Beach entfernt an der Westküste von Phuket liegt. Diese Unterkunft ist ein Wellness-Refugium mit einem Außenpool. Alle Zimmer verfügen über kostenlosen WLAN-Zugang, Klimaanlage und ein eigenes Bad mit Dusche.Als Wellness-Destination ist das LifeCo Phuket Well-Being Detox Center bestrebt, Gästen außergewöhnliche und einzigartige gesundheitsorientierte Erlebnisse zu bieten. Der Zimmerpreis beinhaltet ein personalisiertes Gesundheits- und Entgiftungsprogramm, das ein komplettes Ernährungsprogramm (3 Mahlzeiten täglich), Yoga, Meditation und andere Optionen wie Darmreinigung umfasst. Darüber hinaus können die Gäste Zugang zum Dampfbad und zur Infrarotsauna genießen und sich bei einer Reihe von Massagetherapien erholen. Das Anwesen bietet auch einen außergewöhnlichen Service für Gäste mit Halbpension, die zwei tägliche nahrhafte roh-vegane Mahlzeiten beinhaltet.Das LifeCo Phuket Well-Being Detox Center ist nur 25 Fahrminuten vom Bang Tao Beach und 10 Fahrminuten von Phuket entfernt Internationaler Flughafen. Mit seiner erstklassigen Lage und seinem persönlichen Service ist dieses Anwesen mit Sicherheit ein perfektes Zuhause in der Ferne, in dem sich die Gäste entspannen und erholen und Phuket während ihres Aufenthalts erkunden können.

