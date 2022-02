The LifeCo Phuket Well-Being Detox Center - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

LifeCo Phuket Well-Being Detox Center เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ห่างจากหาดในทอนที่สวยงาม 2 กิโลเมตร ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ต ที่พักนี้เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพที่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องพักทุกห้องมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี เครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัว ศูนย์ดีท็อกซ์สุขภาพ LifeCo Phuket Well-Being มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครสำหรับผู้เข้าพัก อัตราค่าห้องพักรวมโปรแกรมสุขภาพและดีท็อกซ์ส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมโภชนาการเต็มรูปแบบ (อาหาร 3 มื้อต่อวัน) โยคะ การทำสมาธิ และตัวเลือกอื่นๆ เช่น การล้างลำไส้ นอกจากนี้ แขกยังสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าใช้ห้องอบไอน้ำและซาวน่าอินฟราเรด และฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดบำบัดที่หลากหลาย ที่พักยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ที่รับประทานอาหาร 2 มื้อ ซึ่งรวมถึงอาหารมังสวิรัติดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสองมื้อทุกวัน ศูนย์ล้างสารพิษ LifeCo Phuket Well-Being อยู่ห่างจากหาดบางเทาเพียง 25 นาทีและห่างจากภูเก็ต 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ สนามบินนานาชาติ. ด้วยทำเลที่ดีเยี่ยมและบริการที่เป็นส่วนตัว โรงแรมแห่งนี้จึงเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบซึ่งแขกสามารถผ่อนคลายและเติมพลัง และสำรวจภูเก็ตระหว่างการเข้าพัก

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง