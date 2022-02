Het LifeCo Phuket Well-Being Detox Center - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Het LifeCo Phuket Well-Being Detox Center is een wellness-retraite, gelegen op 2 kilometer van het prachtige Naithon Beach, langs de westkust van Phuket. Deze accommodatie is een wellness-retraite met een buitenzwembad. Alle kamers zijn voorzien van gratis WiFi, airconditioning en een eigen badkamer met douche.Als wellnessbestemming zet het LifeCo Phuket Well-Being Detox Center zich in om uitzonderlijke en unieke gezondheidsgerichte ervaringen te bieden aan gasten. De kamerprijs is inclusief een persoonlijk gezondheids- en detoxprogramma, dat bestaat uit een volledig voedingsprogramma (3 maaltijden per dag), yoga, meditatie en andere opties zoals het reinigen van de dikke darm. Daarnaast kunnen gasten genieten van toegang tot het stoombad en de infraroodsauna, en verjongen door middel van een scala aan massagetherapieën. De accommodatie biedt ook een uitzonderlijke service voor gasten met halfpension, inclusief twee dagelijkse voedzame rauwe-veganistische maaltijden. Het LifeCo Phuket Well-Being Detox Centre ligt op slechts 25 minuten rijden van Bang Tao Beach en op 10 minuten rijden van Phuket Internationaal vliegveld. Met zijn toplocatie en persoonlijke service is deze accommodatie zeker een perfect thuis weg van huis waar gasten kunnen ontspannen en verjongen en Phuket kunnen verkennen tijdens hun verblijf.

