PHUKET TEST & GO

普吉镇毯子酒店 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.9
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467条评论进行评分
更新于 April 8, 2022
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毯子酒店在普吉岛的购物、餐厅和观光区提供优质住宿，是商务和休闲旅客的热门选择。这家三星级酒店距离机场仅 32 公里，可轻松抵达。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。毯子酒店提供无可挑剔的服务和所有必要的便利设施，让疲惫的旅客充满活力。为了客人的舒适和方便，酒店在所有客房提供免费无线网络连接、每日客房清洁服务、出租车服务、行李寄存服务、公共区域无线网络连接。在您入住期间体验高品质的客房设施。部分客房设有纯平电视、衣架、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品，以帮助客人在漫长的一天后恢复活力。酒店的众多娱乐项目确保您在入住期间有许多活动可做。无论您出于何种原因来访普吉岛，毯子酒店都是令人振奋和令人兴奋的假期的理想场所。

便利设施/功能

  • 从普吉镇老城之旅到享受当地最好的餐厅和普吉镇的各种购物，您和您的家人都可以尽情享受。随时从我们这里获取普吉镇地图，开始您的冒险之旅
  • 从 The Blanket 步行 10 到 15 分钟内，您可以在这些餐厅品尝当地文化——从字面上看——并在普吉岛老城区周围用餐。
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地址/地图

95/19-21 Montri Road Tambon Talat Yai, Amphoe Mueng, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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