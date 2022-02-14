Samkong Place - Phuket Sandbox Hotel

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Samkong Place - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Центр города находится всего в 5 км, а до аэропорта можно добраться за 35 минут. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от Международной больницы Пхукета, больницы Бангкока Пхукета и больницы Бангкока Пхукета. В Samkong Place делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в этом отеле, есть Wi-Fi в номерах, Wi-Fi на территории, услуга парковщика, парковка, трансфер из аэропорта. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Samkong Place идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.