Place Samkong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Pour les voyageurs qui souhaitent profiter des images et des sons de Phuket, Samkong Place est le choix parfait. Le centre-ville est à seulement 5 km et l'aéroport est accessible en 35 minutes. Pour les visites et les sorties, il n'est pas besoin de regarder très loin puisque l'hôtel est proche de Hôpital international de Phuket, Hôpital de Bangkok Phuket, Hôpital de Bangkok Phuket. Au Samkong Place, tous les efforts sont faits pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Lors de séjour dans ce magnifique établissement, les clients peuvent profiter de WiFi dans toutes les chambres, WiFi dans les espaces communs, service de voiturier, parking, navette aéroport. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'hôtel vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. De superbes installations et un excellent emplacement font du Samkong Place le point de départ idéal pour profiter de votre séjour à Phuket.

