สามกองเพลส - Phuket Sandbox Hotel

สามกองเพลสเป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต ใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 5 กม. และสนามบินสามารถไปถึงได้ภายใน 35 นาที ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น โรงพยาบาลนานาชาติภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามกอง เพลส มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักมี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, บริการนำรถไปจอด, ที่จอดรถ, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้ สามกอง เพลส สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักของคุณใน ภูเก็ต

