Samkong-plaats - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Voor reizigers die willen genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van Phuket, is Samkong Place de perfecte keuze. Het stadscentrum ligt op slechts 5 km afstand en de luchthaven kan binnen 35 minuten worden bereikt. 'Sightseeing' opties en lokale attracties hoeft men niet ver te zoeken, aangezien de accommodatie in de buurt van Phuket International Hospital, Bangkok Phuket Hospital, Bangkok Hospital Phuket ligt. Bij Samkong Place wordt er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Om dit te doen, biedt het hotel de beste diensten en voorzieningen. De topfaciliteiten van het hotel omvatten wifi in alle kamers, wifi in openbare ruimtes, parkeerservice, parkeerplaats, luchthaventransfer. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. Bovendien zorgt het talrijke recreatieaanbod van het hotel ervoor dat er genoeg te doen is tijdens uw verblijf. Fantastische faciliteiten en een uitstekende locatie maken het Samkong Place de perfecte uitvalsbasis om van uw verblijf in Phuket te genieten.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels