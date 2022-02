Дом звуковой галереи - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Дом звуковой галереи в приоритетном порядке, и Дом звуковой галереи будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy -Cancel less than 7 days before arrival, refund 50%. -Cancel on date check in, not refund.

Максимум 2 Adults Superior Room 1 (Double bed) + Airport pick up Transfer (one way) 19 m² ฿12,000 - 5 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Максимум 2 Adults Superior room 2 (Double bed) + Airport pick up Transfer (one way) 19 m² ฿11,950 - 5 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Максимум 2 Adults Suite Room (King bed) + Airport pick up Transfer (one way) 37 m² ฿17,300 - 7 Day Sandbox ฿13,947 - 5 Day Test & Go ฿5,050 - 1st Day Test & Go

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Максимум 2 Adults Suite Room (Twin Bed) + Airport pick up Transfer (one way) 37 m² ฿17,350 - 7 Day Sandbox ฿13,950 - 5 Day Test & Go ฿5,050 - 1st Day Test & Go

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Рабочая среда

Sound Gallery House - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Sound Gallery House предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, Wi-Fi на территории, парковка. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Если вы ищете комфортное и удобное проживание на Пхукете, сделайте Sound Gallery House вашим домом вдали от дома.

