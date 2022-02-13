Дом звуковой галереи - Phuket Sandbox Hotel

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Sound Gallery House - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Sound Gallery House предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, Wi-Fi на территории, парковка. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Если вы ищете комфортное и удобное проживание на Пхукете, сделайте Sound Gallery House вашим домом вдали от дома.